Presidenta de FEUCR da su versión sobre manifestación contra ministra: ‘Nunca vi ninguna agresión física como las que alega’

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Valentina Palacio, afirmó este viernes que no observó en los videos que circularon ninguna agresión física contra la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, durante la manifestación que protagonizaron estudiantes universitarios cuando la jerarca salía del Consejo Nacional de Rectores (Conare), la tarde del jueves.

Palacio aclaró que ella no estaba presente cuando la jerarca abandonó las instalaciones, en Pavas. En ese momento, dijo, permanecía en el auditorio donde se realizó el cuarto encuentro para definir el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2025.

Según la líder estudiantil, la ministra de Educación manifestó en la reunión su molestia porque recibió reclamos y abucheos por parte de unos 80 estudiantes de universidades públicas que se manifestaban contra recortes presupuestarios. En el recinto había alumnos de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), Universidad Estatal a Distancia (Uned) y la Universidad Técnica Nacional (UTN),

“Estuvo achacando a las rectorías que ellos estaban permitiendo esto (la manifestación), cuando se sabe que el movimiento estudiantil goza de autonomía; a nosotros nadie nos dice qué hacer. Decidimos manifestarnos ante el gobierno que ha demostrado bastante incompetencia con respecto a muchos temas. Sobre todo la ministra con la educación en general (...)”, declaró Palacio.

La estudiante confirmó que efectivamente, cuando la jerarca se retiró de la sesión, los estudiantes le gritaron consignas.

“Se acercaron a ella para exigirle la renuncia, sabemos que tiene moción de censura aprobada en la Asamblea Legislativa. Ella misma dijo: ‘Mi destino lo definirá el presidente’. Entonces sí, los estudiantes se abalanzaron, se acercaron a ella y le empezaron a gritar consignas y a hacer cuestionamientos”, agregó la joven.

No obstante, Valentina Palacio dice que no vio las agresiones que Müller relata: “Nunca vi ninguna agresión física como las que alega, más que los cuestionamientos o megáfonos”.

“Creo que esto es táctica del gobierno. Ella estaba molesta desde que estábamos en la sesión. También se niega, según salió en un comunicado de Presidencia, a continuar con las negociaciones de FEES si se dan en edificios de universidades, entiéndase Conare. Se mostró cerrada en volver a este lugar”, agregó la representante de la FEUCR.

En un video compartido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller apareció cubriéndose la oreja izquierda con un pañuelo. En el mensaje, la jerarca aseguró que le acercaron mucho un megáfono y eso la “maltrató”.

“Terminando la reunión tuve que salir con todos esos estudiantes agrediéndome, me persiguieron hasta un tercer piso, gritándome. A la salida tenía cinco megáfonos encima, uno me pegó el megáfono en el oído y me maltrató bastante”, declaró.

Este viernes, la jerarca acudió al Hospital del Trauma para una valoración, según informó el MEP ante una consulta de La Nación.

En este centro médico se atienden lesiones por accidentes de trabajo y de tránsito.

Ministra abandona negociaciones de FEES

En el video en el que reprochó lo sucedido, la ministra aseguró que no volvería a Conare porque es “terreno inseguro”.

Horas más tarde, la organización que agrupa a los rectores de las cinco universidades públicas explicó que la jerarca “tomó la decisión de salir del recinto de negociación sin esperar a que las autoridades universitarias coordinaran una salida ordenada para los representantes de gobierno”.

'Me cayó un grupo de estudiantes con insultos personales'

‘Formas de hacerse escuchar’

Para Catalina Palacio es complicado referirse a posibles agresiones contra la ministra este jueves pues, según dice, hay muchas perspectivas y cuestiones involucradas. Eso sí, recalcó que como presidenta de la Federación de la UCR siempre va a acuerpar a los estudiantes que representa.

“Es como muchos grises, no es blanco o negro, hay muchas cosas que analizar. Creo que el gobierno se ha mostrado susceptible ante críticas, ante cualquier forma de manifestación o crítica a su trabajo. Creo que esto es muestra más de esto, no les gusta que los critiquen, se lo toman personal, cuando la mayoría de las veces se ha referido a que a ella le queda grande el puesto de ministra de Educación”, declaró.

Con respecto a si considera que acercarse tanto a un funcionario con megáfonos es la forma de manifestarse, la estudiante mencionó que hay muchas maneras de hacerlo.

“Creo que cuando hay un pueblo cansado y un sector que está siendo ignorado y abandonado, como lo es sector educación, las personas estudiantes tenemos que buscar formas de hacernos escuchar. Me parece mucho más violento hacer recortes a educación o quitar becas a personas que lo necesitan para estudiar, que gritar consignas que son totalmente verdades a una persona que ha mostrado incompetencia e irresponsabilidad con respecto al puesto que ostenta como ministra”, afirmó.

Supuesto golpe a estudiante

En un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la FEUCR, se dijo que la ministra intentó golpear a una estudiante durante la manifestación. En un video captado por este medio, se observa que cuando la jerarca fue rodeada, hubo contacto con una joven.

En el video en el que Müller dio su versión de los hechos tras la manifestación, comentó que luego de que le pegaran un megáfono al oído, ella “levantó la mano para quitárselo”.