Ministra de Educación: ‘A Conare no vuelvo porque es terreno inseguro’

'Me cayó un grupo de estudiantes con insultos personales'

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, fustigó los hechos ocurridos la tarde de este jueves a en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare), donde fue rodeada por estudiantes de universidades públicas que gritaron consignas en su contra.

“Lo que sucedió esta tarde en Conare no tiene nombre. Nosotros fuimos a la negociación del FEES como lo hemos hecho todas las semanas, en una forma de respeto, de coordinación, de diálogo, pero llegando a Conare me cayó un grupo de estudiantes desde la entrada, con insultos personales”, manifestó en un video difundido por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y por Casa Presidencial.

En el video, la jerarca aparece con un paño cubriéndose su oído izquierdo y da su versión a punto de llorar.

Los hechos se dieron este jueves 18 de julio cuando se realizó el cuarto encuentro de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2025, en las instalaciones de Conare, en Pavas. Ahí se hicieron presentes unos 80 estudiantes de universidades estatales para exigir que no haya recortes en educación y para manifestar su disconformidad con la gestión Müller.

Ministra abandona negociaciones de FEES

LEA MÁS: Ministra de Educación abandona sesión de FEES en medio de zafarrancho

Cuando la reunión terminó, los estudiantes continuaron manifestándose y llegó un momento en el que rodearon a la jerarca. En un video captado por La Nación se ve cómo aparentemente hubo contacto físico de parte de la ministra a una de las personas que se manifestaban.

“Terminando la reunión tuve que salir con todos esos estudiantes agrediéndome, me persiguieron hasta un tercer piso, gritándome. A la salida tenía cinco megáfonos encima, uno me pegó el megáfono en el oído y me maltrató bastante”, declaró Müller.

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, grabó un video en el que manifestó sentirse afectada luego de su fuerte encuentro con estudiantes de las universidades públicas. Foto: Captura de pantalla

La ministra continuó: “Levanté la mano para quitármelo, increíble la empujada que nos dieron, nos quisieron envolver en una manta. Esto no es Costa Rica, así no pude ser que los estudiantes se comporten. Todo es porque los rectores dicen que ellos no manejan a los estudiantes, que los estudiantes son libres de actuar como quieran.

La jerarca de Educación añadió que esta no es forma de manejar una negociación ni ningún tipo de reunión.

“A Conare no vuelvo porque es terreno inseguro, de maltrato, agresión personal, los rectores no pueden controlar a los estudiantes. Lamento que esto haya sucedido, es insólito, estoy muy afectada”, finalizó.

Se consultó a representantes universitarios sobre las aseveraciones de la ministra y aseguraron que preparan pronunciamientos al respecto.