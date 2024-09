‘Para mí la redistribución de recursos (del FEES) nos lleva por el camino equivocado’, dice rector electo de UCR

Carlos Araya Leandro, rector electo de la Universidad de Costa Rica (UCR), planea que bajo su liderazgo, la relación de la UCR con las otras universidades públicas sea “cercana y absolutamente transparente”. En entrevista con La Nación, Araya expuso además cuál es su criterio con relación a la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2025.

“Creo firmemente que tenemos que caminar hacia la articulación del sistema de educación superior pública. Ante las intenciones de redistribuir recursos por universidad, viendo cada una como unidad productiva independiente, donde le quito a usted porque quiero crecer, ¿será eso lo que nos interesa como país? O será que lo que nos interesa es un sistema cada vez más fortalecido”, planteó el rector electo.

Para Carlos Araya Leandro, lo que más podría favorecer al país es un sistema de educación superior cada vez más fuerte en el que, ojalá, se pudiera contar con una sede universitaria pública en cada cantón. Su propuesta es articular las casas de enseñanza y que una materia que se llevó en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), por ejemplo, tenga validez en la UCR, así como que cursos básicos puedan ser convalidados de manera sencilla. Incluso que se puedan llevar en un mismo salón de clase.

“Con eso hablamos de articular el sistema que podría generar un mejor aprovechamiento de la inversión en educación superior y alcanzar una mayor cantidad de población beneficiada”, dijo.

Actualmente, de esa propuesta de articulación que impulsó en el 2020, cuando fue rector transitorio de la Universidad de Costa Rica, lo único que se ha llevado a cabo es el acuerdo de que las universidades públicas compartan infraestructura en las comunidades en las que unas tienen sede y otras no.

En la misma línea, Araya considera que lo que podría ser de interés de Costa Rica es tener más oportunidades y a su parecer, esto no se lograría “quitándole a unos para darle a otros”.

“Esa articulación digo que es el efecto contrario a la redistribución de recursos. Para mí la redistribución de recursos nos lleva por el camino equivocado. Tenemos que llegar evidentemente a una negociación, un convencimiento desde el Conare (Consejo Nacional de Rectores), para desde ahí generar esos espacios”.

Carlos Araya Leandro, nuevo rector de la UCR, confía más en una articulación de las universidades públicas que en la redistribución del FEES. Fotografía: Lilly Arce.

El tema de la redistribución del FEES ha tomado protagonismo luego de que Roberto Guillén, rector interino de la UCR, hablara el pasado 12 de setiembre de supuestas presiones por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

En respuesta, la rectora del Tec, María Estrada, y el jerarca de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, afirmaron que retomar la discusión de la redistribución era un asunto pendiente.

“Hemos puesto el tema sobre la mesa. Primero, hay que recordar que el FEES es uno solo, para todo el sistema universitario público, no hay ningún porcentaje que le pertenezca a ninguna universidad y como estamos en un momento histórico en el que la Asamblea Legislativa va a definir el FEES, en estos momentos no hemos podido llegar a un acuerdo en el Conare de cuál va a ser esa distribución del presupuesto”, comentó Estrada.

Arias Camacho señaló que la asignación equitativa de los nuevos recursos del FEES que se decidan en la Asamblea Legislativa (luego de que la negociación entre la Comisión de Enlace fracasara) es un paso mínimo, necesario e impostergable.

Redistribución a partir de ‘criterios objetivos’

La Nación le consultó al rector electo de la UCR si su postura deviene del hecho de que esa casa de enseñanza es la que recibe una mayor porción del FEES.

Araya reconoció que si bien podría interpretarse de esa manera, lo cierto es que había que irse al pasado para comprender por qué la casa de enseñanza recibe una mayor porción y reafirmó que la asignación obedece a elementos históricos.

“Lo cierto del caso es que si se quiere trabajar en redistribución de recursos, debería darse a partir de criterios objetivos. No solo número de estudiantes y de carreras, es la actividad sustantiva de la universidad, es la investigación, es la acción social, es la docencia. Desde ese punto de vista no podría emitir criterio sobre si eso se ha hecho o no desde el Conare. (...)”, aseguró.

En el 2024 la redistribución del FEES fue la siguiente:

Universidad de Costa Rica: 50,6%

Universidad Nacional: 21%

Instituto Tecnológico de Costa Rica: 11%

Universidad Estatal a Distancia: 9,2%

Universidad Técnica Nacional: 6,6%

Consejo Nacional de Rectores: 1,7%

