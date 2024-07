Ministra de Educación presentará denuncia por altercado con estudiantes universitarios

Anna Katharina Müller Castro, jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), anunció que interpondrá una denuncia en la Fiscalía por el altercado que tuvo con estudiantes universitarios, el jueves, luego de participar en la negociación del presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2025.

“Hoy me preparo para ir a poner la denuncia en la Fiscalía. Esta situación es de denuncia penal… agravada, porque soy miembro de los Supremos Poderes. Me da mucha pena, como ministra de Educación, tener que decir que esto sucedió en el lugar que acoge a los rectores de las universidades públicas y que estaban estudiantes universitarios, o eso dicen, la verdad no me consta”, dijo Müller en un video difundido a las 10:19 p. m. del viernes 19 de julio.

El jueves 18 de julio, unos 80 estudiantes de las universidades públicas se presentaron en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare) para protestar en favor del presupuesto para sus casas de enseñanza. A la llegada de Müller, los alumnos la abuchearon y criticaron su gestión. Cuando la reunión entre rectores y representantes del Poder Ejecutivo terminó, los muchachos se manifestaron y rodearon a la ministra cuando iba escoltada por un guardaespaldas hasta su vehículo. En ese momento, le reiteraron su disconformidad con su labor y le expresaron su malestar mediante gritos y megáfonos.

“Físicamente me afectaron muchísimo, me pusieron el megáfono en el oído, estoy con dolor de cabeza, fue algo tremendo. (...). En la mañana, estuve en el Hospital del Trauma revisando cuáles fueron las consecuencias”, dijo sin precisar el diagnóstico médico.

Müller comentó que lo ocurrido la hizo pensar en que debe triplicar sus esfuerzos en unión de sus compañeros de gobierno, del personal del MEP, con padres de familia y con los docentes, con quienes se identifica cuando han tenido que pasar este “tipo de violencia en los centros educativos”.

“No están solos. Pronto vamos a anunciar una serie de medidas que hemos tomado e incluso reformas legales que vamos a proponer. Esta violencia no se puede permitir. Agradezco el respaldo de señor presidente y de todos mis colegas de gabinete. Es la fuerza que tengo ahorita. Este combate apenas está empezando”, advirtió.

Días atrás, luego de que trascendieran diferentes casos de bullying y actos de violencia de colegiales hacia sus compañeros, Müller manifestó que ordenó revisar el Reglamento de Evaluación de Aprendizaje (REA) para endurecer las sanciones contra estudiantes que realicen ese tipo de actos. Señaló que a nivel institucional, la sanción máxima contemplada es una reducción de 45 puntos en la nota de conducta y 30 días de suspensión, lo cual consideró que “no es suficiente”.

Además, el 16 de julio, tras participar en la Comisión de Hacendarios, dijo a varios medios de prensa que un comité estaba revisando protocolos.

