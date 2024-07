Anna Katharina Müller: ‘Culparme por todos los temas de educación es un error’

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, se refirió de nuevo al fuerte encuentro que tuvo con unos 80 estudiantes universitarios el jueves, cuando salió de la cuarta ronda de negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2025.

“Una cosa muy importante: querer culparme por todos los temas de educación es un error. Vean la evidencia: ese grupo de estudiantes salieron del colegio hace cuánto... Están en la universidad. Vean la violencia con la que se comportan. La falta de valores. Eso no es de hoy, no son estudiantes del sistema de hoy. Esa no es la educación que yo heredé y es la educación por la cual estoy peleando y es lo que tenemos que cambiar. Estos jóvenes no pueden seguir pensando que la violencia es el camino para obtener las cosas”, expresó en un video de siete minutos divulgado al final de la noche de este viernes.

Müller expresó que es hora que en Costa Rica se unan “todos”, en referencia a diputados, rectores, funcionarios de Gobierno, padres de familias y la sociedad en general, en busca de un cambio profundo.

“Esta no es la Costa Rica en la que queremos vivir. Imagínese que esos estudiantes sean los jerarcas del futuro y que crean que van a obtener pensión, que van a mantener la democracia maltratando físicamente a las personas. Eso es demasiado riesgoso para este país. Hago un llamado vehemente para que entendamos que con el diálogo se puede (...). Costarricenses llegó el momento de hacer un cambio y lo vamos a hacer. (...) Así que por favor, costarricenses, tomemos acción. Paremos la violencia o este país terminará muy mal”, afirmó.

Según la oficina de comunicación del Ministerio de Educación Pública (MEP), la ministra acudió al Hospital del Trauma para ser valorada el mismo viernes. En este centro médico, se atienden lesiones por accidentes de trabajo y de tránsito. En esta nueva grabación, la jerarca no se refirió a su estado de salud.

Anna Katharina Müller Castro, ministra del MEP, llamó a parar la violencia. Foto: (Jose Cordero)

El jueves por la tarde, al abandonar las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en Pavas, estudiantes de las cinco universidades públicas rodearon a Müller, le pidieron la renuncia y le reclamaron por su gestión. Luego del hecho, ella expuso que le habían maltratado el oído cuando le acercaron mucho un megáfono. Incluso, en un primer video, apareció cubriendo su oreja izquierda con un paño.

Ministra abandona negociaciones de FEES

‘Don Gustavo (presidente de Conare), qué ´pena con usted’

La jerarca reprochó la actitud de los estudiantes y además, cuestionó que el presidente de Conare, Gustavo Gutiérrez Espeleta, “pidiera su renuncia”.

“Don Gustavo, qué pena con usted. Hemos estado participando en esas sesiones con la mayor educación posible. El hecho de que usted pida mi renuncia me hace pensar… Don Gustavo, ¿por qué no dedica ese tiempo a ayudarle a ese grupo de estudiantes a que efectivamente puedan aprender lo que es el respeto, tratar con personas con el diálogo y no abalanzarse contra un grupo de jerarcas y querer envolverme con una manta, agredirme sin ninguna necesidad y a mis colegas que iban conmigo?”.

“Don Gustavo, creo que esta vez usted se equivocó. Usted se equivocó, señor. Lo lamento mucho por este país. Con gente así no se puede”, continuó.

El jueves, luego de la cuarta negociación y como ha sido usual de parte de Conare, Gutiérrez Espeleta atendió a la prensa presente. Entre las consultas que se le realizaron, se refirió a si consideraba que la ministra debía renunciar a su cargo, después de que el 17 de julio 33 diputados aprobaron una moción de censura contra Müller por su gestión.

“El voto de censura, los argumentos que tuvieron las diputadas, los diputados, y muchos otros sectores no representados en la Asamblea Legislativa, creo que es una motivación importante para que el Gobierno considere que no es la persona pertinente como persona rectora del ministerio de Educación Pública”, respondió el también rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Desde su llegada a la cuarta sesión de negociación del FEES, Anna Katharina Müller fue criticada por unos 80 estudiantes, quienes acudieron para exigir presupuesto para las universidades públicas. Foto: (Jose Cordero)

Müller: Fue traumático

La ministra del MEP calificó lo sucedido el jueves como “traumático”. Cuando la jerarca y su equipo se dirigían al auditorio de Conare para participar en la negociación, la funcionaria fue abucheada y criticada con consignas como “Müller, desista, usted no es mi ministra; termine de una vez con la agenda recortista”.

“Creo que aquí se cometió un grave error de decir: ‘entren estudiantes’, ministra, nosotros no los controlamos… Un maltrato físico, psicológico que no debió haber sido permitido. A cualquier lugar donde uno va, hay un responsable, un jerarca que se preocupa de que el lugar sea seguro, que uno pueda entrar y salir. De verdad que hacer creer a los estudiantes que entre más gritaban, más dinero les va a llegar directamente, es muy triste”, aseveró.

Horas más tarde del exabrupto, la organización que agrupa a los rectores de las cinco universidades públicas explicó que la jerarca “tomó la decisión de salir del recinto de negociación sin esperar a que las autoridades universitarias coordinaran una salida ordenada para los representantes de gobierno”.

Por su parte, Valentina Palacio, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr), dijo a La Nación que ella no observó en los videos ninguna agresión física contra la ministra de Educación durante la manifestación que protagonizaron estudiantes.

“Creo que cuando hay un pueblo cansado y un sector que está siendo ignorado y abandonado, como lo es sector educación; las personas estudiantes tenemos que buscar formas de hacernos escuchar. Me parece mucho más violento hacer recortes a educación o quitar becas (...)”, dijo la líder estudiantil.