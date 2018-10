“Pudo pasar que el profesor diera la nota al alumno y no la ingresara al sistema; pudo pasar que no le dieron las notas al alumno y que no las ingresaron al sistema; o pudo pasar que sí les dieron las notas, que sí ingresaron la información al PIAD pero que no exportaran los datos al MEP. La poca información que tenemos en oficinas centrales es insuficiente para tomar una decisión en el marco de la huelga”, explicó Pablo Mena, encargado de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio.