Más de la mitad de escolares ticos no saben conectar palabras al escribir

Un estudio realizado de la Unesco evidencia que los escolares costarricenses tienen dificultades a la hora de utilizar palabras conectoras en sus redacciones.

Algo tan sencillo como conectar palabras al escribir se ha vuelto un martirio para miles de estudiantes costarricenses, quienes no cuentan con los conocimientos necesarios para ejecutar un texto de manera correcta. Así quedó demostrado en el más reciente Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), elaborado por la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (Unesco).

El informe, presentado este martes, reveló que más de un 50% de los alumnos del país presentan problemas al utilizar conectores como “y”, “entonces”, “además”, “o”, “luego”, “también” y “después” en sus redacciones. El estudio se aplicó a una muestra de 3.593 estudiantes de tercer grado de 212 escuelas y a 3.699 estudiantes de sexto grado de 211 centros educativos.

De acuerdo con los investigadores, en este análisis de escritura la cohesión “busca dar cuenta del uso de diversos mecanismos de orden discursivo, tanto a nivel del texto como de la oración. Se cubren tres tipos de fenómenos: omisión o mal uso de conectores, omisión o inconcordancia en referentes y omisión de palabras o fragmentos de la oración (anacolutos)”.

Para el estudio, se le solicitó a los alumnos de tercer grado escribir una carta a un amigo y la presentación de un baile. En el primer ejercicio, el 56,2% cometió errores al utilizar los conectores y en el segundo ítem erró un 60,4% de los estudiantes.

“En la redacción de la carta, el 10,8% de los estudiantes se encuentran en la categoría 1, lo que implica que los textos producidos están débilmente cohesionados, al presentar dos o más errores o ausencias de referentes, o tres o más errores de palabras o conectores necesarios para la comprensión intra o interoracional. En la escritura de la presentación del baile, el 11,9 % de los estudiantes se ubican en esta categoría, de más bajo desempeño en cohesión”, dice la investigación, respecto a los peores resultados.

Por su parte, a los los alumnos de sexto grado se les pidió escribir una carta a una autoridad y un texto descriptivo de un animal. En la primera tarea, un 63,2% de los alumnos cometió uno o más errores al conectar palabras, mientras que en el segundo ejercicio el porcentaje fue de 50,7%.

“En la escritura de la carta, el 7,7 % de los estudiantes producen textos muy débilmente cohesionados, ya que se presentan tres o más errores o ausencias de referentes, tres o más errores de uso de conectores necesarios para la comprensión intra o interoracional, o tres o más omisiones de palabras. En la escritura del texto descriptivo de un animal, el 7,8 % de los estudiantes se encuentran en esta categoría”, agrega el documento.

Los investigadores explicaron que un texto está debidamente cohesionado cuando se mantienen los referentes. Es decir, cuando no se omiten palabras (verbos, sujetos); no se omiten y se usan correctamente nexos intraoracionales (conjunciones, preposiciones, pronombres relativos y nexos subordinantes: “el cual”, “donde”, “que”); y cuando no se omiten y se usan adecuadamente los conectores: “y”, “entonces”, “además”, “o”, “luego”, “también” y “después”.

Este reporte contiene los resultados nacionales de Costa Rica y de otros 15 países de la región, en la evaluación de Escritura para 3° y 6° grado. El equipo ha desarrollado y mantenido mediciones contextualizadas y comprensivas de la situación educativa de los países con el fin de contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de primaria, mediante el monitoreo de los sistemas educativos y de su avance respecto de las definiciones de la Agenda 2030.

“El propósito de los estudios es la generación de evidencia e insumos para propiciar la toma de decisiones de política educativa”, afirmaron los académicos.

Noticia en desarrollo