Joven indígena es el primero de su familia en ir a la ‘U’: ‘Siempre tuvieron fe en mí'

Jeicob Brown Valdés es el primer miembro de su familia en ir a la universidad. Sus padres sacaron el bachillerato gracias a un sistema que les permitía estudiar de noche para trabajar en el día; sin embargo, no lograron acceder a la educación superior.

“A lo largo de las generaciones, en mi familia no han contado con la suficiente solvencia económica para enviar a uno de sus integrantes a la universidad”, contó el muchacho de 21 años originario del territorio Talamanca Bribri.

Además del tema económico, también faltaba información sobre cómo ingresar y las posibilidades de beca. Eso, expresó, también influyó para que ninguno de sus familiares llegara a la “U”.

Jeicob ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) en el 2021, en la sede del Pacífico lleva la carrera de Gestión Cultural. Él es parte del 69% de estudiantes de universidades públicas considerados de primera generación, es decir, que vienen de familias donde ni el papá ni la mamá recibieron educación superior.

LEA MÁS: ‘Por ser indígena, no vas a llegar lejos’, le dijeron al ingeniero que alcanzó sueños ‘imposibles’

Él, además, es parte del 1,6% de personas indígenas que estudian en ‘U’ estatales.

Ambos datos se desprenden del informe Principales resultados del estudio de caracterización de la población estudiantil 2022, del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y que contó con las respuestas de 15.074 estudiantes matriculados en el 2022. La información fue procesada en el 2023 y se dio a conocer este año.

Jeicob Brown es la primera persona en su familia en ir a la universidad. El joven indígena forma parte del 69% de estudiantes de la llamada primera generación, lo que significa que ni su papá ni su mamá tuvieron acceso a la educación superior. Foto: Jeicob Brown para LN

Priorizaron los estudios

A Jeicob Brown siempre le apasionó estudiar y aprender. “Viniendo de un núcleo indígena, de familia agricultora y rural, siempre tuve la intención de ir a la universidad. En el colegio en el que estudié, los orientadores brindaron información de exámenes de admisión, intenté prepararme lo mejor que pude. Recuerdo que pedí una exoneración para hacer el examen”, narró.

El muchacho destacó el apoyo de sus padres y abuelos porque siempre creyeron en la educación, aun cuando ellos no pudieron seguir en las aulas. En su caso, todos se esforzaron para que él pudiera cursar la secundaria en un centro educativo fuera de su territorio: el Colegio Técnico Profesional de Talamanca.

“Lo hicieron con la esperanza de que tuviera más herramientas. La idea era potenciarme académicamente”, declaró.

El futuro gestor cultural es el mayor de cuatro hermanos y a todos los impulsa para que se vean como futuros universitarios. Una de sus hermanas está por graduarse del colegio.

LEA MÁS: Alumnos de ‘U’ privadas no son los que tienen más posibilidades económicas, afirma presidenta de Unire

“Ya le dije que si nuestros papás no pueden, yo me ofrezco a pagarle el examen de admisión”, contó Jeicob, quien vive agradecido por el apoyo que le dieron para que estudiara en lugar de llevarlo a trabajar con ellos. “En mi familia creyeron en la academia; mi abuela siempre me dice que estudie y estudie. Trataron de darme todo a cambio de que trajera buenas notas. En mi hogar se priorizaron los estudios”.

Desde que empezó la universidad, vive en Puntarenas y cuenta con beca, además, recibe un subsidio para pagar dónde vivir.

Hoy sueña con ejercer su profesión y aportar al país pero sobre todo a su pueblo. Espera ser un buen profesional para agradecerle a su familia todo el respaldo que le dieron.

“Más allá de lo material, me gustaría cumplir sus expectativas en cuanto a la academia, siempre tuvieron fe en mí, en los estudios. Quiero demostrarles que gracias a su esfuerzo sí se va a lograr (que se gradúe) y que esto traerá beneficios”, afirmó.