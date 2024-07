¿Cuáles son las carreras en las que todos sus egresados tienen empleo?

Andrés Flores logró lo que resulta imposible para muchas personas: conseguir un trabajo en la profesión que estudió solo un mes después de graduarse. A sus 16 años eligió estudiar Estadística, una carrera que, tiempo después, le aseguraría tranquilidad laboral, económica y satisfacción personal.

Este joven se graduó en el 2019 en una de las carreras que figura entre las nueve disciplinas “más exitosas” que muestra el estudio Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2017 y 2019 de las universidades estatales, realizado por el Repositorio del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Dicho informe, presentado en el 2022, analizó los casos de 10.106 profesionales egresados de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), Universidad Nacional Estatal a Distancia (Uned) y Universidad Técnica Nacional (UTN) entre el 2017 y 2019.

Andrés Flores, de 29 años, es uno de ellos y, actualmente, se desempeña en labores relacionadas con la Estadística en el sector privado.

“Elegí la carrera porque quería estudiar algo relacionado con matemáticas. Hablando con una muchacha de Estadística que llegó a mi colegio a dar talleres de preparación para el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR), ella me contó que en esta profesión no tendría que preocuparme por estabilidad laboral ni cuestiones de salario.

“La verdad me da satisfacción desempeñarme en labores en las que hago algo que estudié y me gusta mucho. Siento que de otra manera podría ser un poco frustrante”, comentó Flores, quien también se graduó como microbiólogo.

LEA MÁS: Población con empleo se estancó en el primer trimestre de 2024

Carreras con alta empleabilidad

Las nueve carreras más exitosas tienen tres indicadores que las hacen sobresalir: todos los egresados tienen trabajo, además cumplen una jornada completa (no hay subempleo por horas) y los profesionales laboran en un empleo afín a su carrera. Este es el detalle:

Estadística.

Meteorología.

Ingeniería en computadores.

Microbiología.

Farmacia.

Diseño industrial.

Derecho penal.

Relaciones Públicas.

Veterinaria.

Este estudio además permite conocer, entre diversos datos, el tiempo promedio en el que los profesionales encontraron empleo. En el caso de Ingeniería en computadores fue de cero meses. Mientras que en Microbiología, Meteorología y Estadística los egresados tardaron un mes en colocarse.

Mientras tanto, a los graduados en Veterinaria, Relaciones Públicas y Farmacia les tomó, en promedio, dos meses encontrar empleo. En el caso de Diseño industrial, el tiempo fue de tres meses y para Derecho penal de seis meses.

“A nivel de los tres indicadores, estas son las carreras que lograron posicionarse mejor. El estudio comprendió 120 disciplinas”, explicó Karen Corrales Bolívar, investigadora de la División de Planificación Interuniversitaria de Conare.

Profesionales graduados de nueve carreras en universidades públicas, entre el 2017 y 2019, lograron una colocación del 100% casi de inmediato o poco tiempo después de terminar su formación. Entre estas profesiones figuran Microbiología y Estadística. Foto: (Shutterstock)

Otras carreras en las que hay empleo en Costa Rica

Los resultados de este estudio están plasmados en la Radiografía Laboral 2022 del Conare. Dicha herramienta también incluye profesiones en las que todos sus egresados tienen empleo, pero no todos cuentan con una jornada laboral completa o laboran en un oficio poco relacionado con la carrera estudiada.

Entre las carreras con 0% de desempleo está Relaciones Internacionales. No obstante, un 25% de los 263 egresados encuestados trabajaba en un empleo con poca relación a lo que estudió. A su vez, un 3,4% no labora todas las horas de la jornada.

Enseñanza de la computación es otra de las profesiones en la que todos los 108 profesionales consultados tenía trabajo. Sin embargo, un 12,9% no trabaja la jornada completa y un 8,1% se encuentra en un puesto que no tiene relación con su carrera.

En el caso de Ingeniería Civil, los 415 consultados tenían trabajo, laboraban la jornada completa y solo un 1,4% estaba empleado en un puesto ajeno a la carrera.

Otras carreras con alta empleabilidad Porcentaje que no labora jornada completa Porcentaje de egresados que trabajan en áreas diferentes a la estudiada Enseñanza de Computación 12,9% 8,1% Física 7,4% 0% Administración de la Producción 5,9% 0% Derecho Judicial 4,2% 4,2% Educación Técnica Industrial y de Diseño 4,2% 4,2% Derechos Humanos 4% 4,0% Biomédica 3,7% 3,7% Archivística 3,6% 0% Relaciones internacionales 3,4% 25% Producción Audiovisual 3,4% 10,1% Odontología 3% 0% Enfermería 2,9% 0% Educación Preescolar Inglés 0% 9,1% Derecho Ambiental 0% 6,3% Proveeduría 0% 3,6% Periodismo 0% 3,1% Sistemas de Información 0% 3,1% Ingeniería Civil 0% 1,4%

Desempleo

El último estudio del Conare también arrojó que un 6,5% de los egresados de universidades estatales del periodo 2017-2019, tanto de bachillerato como de licenciatura, estaba desempleado. En la edición publicada en el 2019, ese porcentaje era del 5,4%.

Consultada sobre si el título de una universidad pública influye a la hora de conseguir empleo “más rápido”, la investigadora Karen Corrales considera que sí.

Indicó que el porcentaje de desempleo de los egresados universitarios es prácticamente la mitad del promedio nacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el 2022 la tasa de desempleo a nivel nacional era de 12,2%.

“Evidentemente, con estos resultados, ese título universitario sí me da una ventaja con esa incorporación al mercado de trabajo”, aseveró Corrales.

Por otro lado, el estudio también muestra las carreras en las que hay dificultades para encontrar empleo, como Geografía, Artes Plásticas, Comercio Internacional.

La selección de carrera es una decisión que debe analizarse tomando en cuenta los gustos, valores y aspiraciones de los futuros universitarios. Un consejo básico es nunca elegir qué estudiar sin antes ver el plan de estudios, dice la orientadora de la UCR, Floribeth Amador. (Shutterstock)

Guía vocacional para elegir carrera

La decisión de elegir carrera, que generalmente ocurre entre los 16 y 18 años, no es un tema sencillo. Para la investigadora Karen Corrales, una buena práctica es hacerlo basándose en datos.

Corrales recomienda, por ejemplo, utilizar la Radiografía elaborada por el Conare para hacer comparaciones entre carreras, conocer lo que se tarda encontrando trabajo, cuánto se gana según la profesión y otra información de interés.

Floribeth Amador Jara, de la oficina de Orientación de la UCR, brindó una serie de recomendaciones para considerar cuando se elija una carrera.

Para empezar, destacó la importancia de reunir la mayor cantidad de las características personales: eso que le gusta, en lo que se es bueno, sus valores y hasta la condición socioeconómica.

“Para explicar lo de la condición socioeconómica: no es que si no tengo recursos, tengo que estudiar una carrera X, es más bien que si mis opciones son únicamente ir a una universidad pública, hice el proceso de admisión, no logré ingresar por un corte, entonces no pensar que no voy a poder estudiar en mi vida.

“Es más bien decir que si no tengo la opción de ingresar a una carrera que quiero, pensar en qué otras alternativas dentro de las universidades públicas puedo modificar para tener estudios superiores, o considerar trabajar para financiarme la carrera universitaria”, señaló Amador.

Agregó que los futuros universitarios pueden hacer una lista con sus prioridades (amor por la profesión, remuneración económica y alta empleabilidad, entre otros) y ver cuántas de ellas están presentes en la carrera que quieren estudiar.

De esa manera, según indicó, pueden ir analizando si la profesión de su preferencia, además de éxito laboral, también les permitirá sentirse realizados personalmente.

Con respecto a cuando la persona anhela estudiar algo en lo que sabe hay baja oferta laboral, la orientadora recomendó tener consciencia de esa situación desde el inicio.

Además, sugirió ir construyendo nuevos recursos durante la formación para ser más empleables cuando se gradúen. Esto significa asistir a cursos de especialización, aprender nuevos idiomas, pensar en una carrera complementaria y valorar la posibilidad de trabajar en el extranjero luego de investigar si en otro país su carrera tiene mayor mercado.

Egresados de la Universidad de Costa Rica, entre el 2017 y 2019, de carreras como Estadística, Relaciones Públicas, Farmacia y Microbiología, encontraron trabajo pocos meses después de graduarse. En algunos casos, se incorporaron al mercado laboral días después. (Rafael Pacheco Granados)

Recomendaciones a considerar antes de elegir carrera

Para Floribeth Amador Jara, de la oficina de Orientación de la UCR, es importante considerar una serie de aspectos antes de elegir una carrera universitaria.