Joven profesional: ‘En mi generación a todos se nos facilitó conseguir trabajo’

En el 2011, Graciela Bermúdez Sancho debía, al igual que miles de colegiales, decidir qué carrera quería estudiar. A sus 17 años no estaba decidida, pues a diferencia de muchos, ella no creció anhelando ejercer una profesión específica.

No obstante, cuando llegó la hora eligió con acierto y hoy se siente satisfecha laboral y personalmente. Ella es microbióloga y en este momento labora como analista en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Nunca tuve muy claro qué estudiar. Es una decisión que se toma a muy temprana edad. Recuerdo que me gustaba mucho el campo de la salud, sobre todo, Medicina y Nutrición.

“Sin embargo, revisando planes de estudio, con la charla que nos dieron de orientación vocacional, y revisando páginas de universidad y luego yendo a la feria vocacional, conocí la Microbiología”, relató Bermúdez.

Esa carrera es, precisamente, una de las nueve que alcanzaron los tres mejores indicadores de empleabilidad en el estudio Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2017 y 2019 de las universidades estatales, realizado por el Repositorio del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y que se publicó en el 2022.

Graciela Bermúdez Sancho, de 28 años, está por cumplir cinco años de ejercer como microbióloga. Ella consiguió trabajo un mes después de graduarse. Foto: Graciela Bermúdez para LN

Según dicho estudio, todos los egresados de las carreras de Estadística, Meteorología, Ingeniería en Computadores, Microbiología, Farmacia, Diseño Industrial, Derecho Penal, Relaciones Públicas y Veterinaria tienen trabajo, laboran la jornada completa y, además, están empleados en un oficio afín a su carrera.

LEA MÁS: ‘Sabía que si me cortaban el pelo iba a vivir un calvario en la escuela’

Decisión acertada

Aunque el plan de estudios de Microbiología llamó la atención de Graciela, cuando llegó el momento de decidir, no estaba segura de qué hacer. Por ello, en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) puso esta carrera como primera opción y Medicina como segunda.

“En ese momento ya se hablaba de la saturación del mercado para Medicina. Yo no crecí con una pasión de querer ejercer algo específico, no recuerdo tenerla. Cuando evalué la opción de carrera tomé en cuenta algo que me gustara y que tuviera salida laboral”, recordó la vecina de San José.

Sin embargo, cuando iniciaron las clases supo que era lo suyo. Cuando completó el tercer año empezó a laborar como Técnico 2 en Microbiología en la CCSS. Su oportunidad para conseguir un puesto permanente llegó en setiembre del 2019, solo un mes después de graduarse.

“Recuerdo que el colegio nos hizo un acto de incorporación; ese día estábamos todos los compañeros porque nos graduamos juntos de la UCR, hablamos de que varios ya teníamos nombramiento.

“La actividad fue un viernes o sábado y el lunes unos empezaban con su nombramiento y otros lo empezábamos el lunes siguiente. En mi generación a todos se nos facilitó conseguir trabajo”, relató Bermúdez.