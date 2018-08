“Nunca ha habido un criterio técnico para el FEES, ni para su distribución. El FEES no existe; a pesar de su nombre, no es un fondo que cada año se sienten los rectores a decidir cómo se distribuye. El FEES no ha sido más que la suma de los presupuestos de los cuatro universidades públicas”, explicó Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y director del Consejo Nacional de Rectores (Conare).