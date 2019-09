“Centrémonos en esas preocupaciones de fondo. ¿No están todos preocupados en este país de que estemos dando servicios recortados en primaria? ¿Que solo un 6% de las escuelas tengan el currículum completo y si seguimos avanzando como vamos, no será hasta el 2034 que vayamos a darle el currículum completo a los niños de primaria? A ese ritmo este país no va salir. Si no damos golpes de timón hoy, no habrá futuro”, expresó la investigadora.