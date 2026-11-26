El diputado liberacionista Álvaro Ramírez achacó al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, por trasladar el monumento al expresidente José Figueres Ferrer de la plaza de la Democracia, luego de que La Nación revelara que la intervención provocó un “desprendimiento” en una de las obras y que el criterio técnico recomendaba no mover las piezas del sitio.

“Los expertos en patrimonio cultural de Museo Nacional le dijeron al ministro que la mejor alternativa era la restauración en el sitio. Él escogió, de las opciones que le ofrecieron, la más cara y la más insegura. Justo cuando le está recortando al ministerio de Cultura ¢1.700 millones de su presupuesto. Esa incompetencia es la que está haciendo que la cultura en Costa Rica esté tan mal”, aseveró el legislador en un video enviado a prensa.

El conjunto escultórico La abolición del ejército fue trasladado el 6 de noviembre hacia la sede del Museo Nacional José Fabio Góngora, en Pavas, para su restauración.

Durante las operaciones de manipulación y descarga, la escultura Niña con violín sufrió un desprendimiento del violín “específicamente en un punto de unión que presentaba condiciones de debilidad y evidencias de una reparación anterior”, según un oficio consultado por este medio.

Las esculturas, confeccionadas en bronce por Marisel Jiménez Rittner, habían sido pintadas con aerosol durante las manifestaciones del 2 de noviembre, conocidas como el Plantón por la Educación.

Álvaro Ramírez sobre traslado de monumento a Figueres: ‘El ministro escogió la opción más cara e insegura’

El diputado Ramírez también se refirió a los informes OFI_MNCR-DPPC-244-2026 y OFI_MNCR-DAF-ARQ-048-2026, elaborados por el equipo técnico del Museo Nacional, en los que se recomendaba realizar los trabajos de conservación y restauración de las esculturas en su ubicación original “para evitar comprometer su integridad material”.

En los oficios, el personal especializado del Museo Nacional había advertido sobre los riesgos asociados al desmontaje, manipulación y traslado de las esculturas.

La obra 'Niña con violín', que integra el monumento a José Figueres Ferrer', sufrió un desprendimiento de la estructura del violín. Fue retirada por el Ministerio de Cultura luego de que fuera pintada con aerosol el 2 de noviembre. (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

Informe técnico analizó tres alternativas y descartó traslado

El 3 de noviembre, es decir, tres días antes del traslado de las obras, se remitió un “análisis de alternativas para la protección, conservación y resguardo del monumento a José Figueres Ferrer” a la directora del Museo Nacional, Adriana Collado.

Como parte del análisis, el equipo técnico del museo valoró tres alternativas para resguardar el conjunto escultórico: colocar una barrera perimetral a su alrededor, desmontar y trasladarlo, o construir una estructura de protección en la plaza.

En ese sentido, recomendó instalar la estructura de protección que permitía “proteger el conjunto escultórico sin desmontarlo, facilita el desarrollo de los trabajos de restauración y reduce el riesgo de nuevas afectaciones durante el periodo de intervención”.

El costo preliminar de esta alternativa costaría ¢3 millones preliminarmente, según el informe.

En cambio, la opción de desmontar y trasladar la obra fue descartada por dos razones: el operativo podía costar aproximadamente ¢6 millones, y la separación de los elementos podría “generar esfuerzos no previstos sobre los elementos de bronce y ocasionar fisuras, desprendimientos, deformaciones o rupturas de componentes de las esculturas”.

De acuerdo con los oficios emitidos, “las autoridades ministeriales” se decantaron por el desplazamiento de la pieza después de valorar las opciones. La artista fue consultada a un correo electrónico inhabilitado un día antes de la operación de traslado. En declaraciones a La Nación, Marisel Jiménez rechazó la decisión tomada.

El día del traslado, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) alegó mediante un comunicado de prensa que dispuso el retiro “para iniciar su restauración y garantizar su protección”. El jerarca Rodríguez también indicó que decidieron resguardar el conjunto escultórico “hasta que podamos garantizar su seguridad”.

La Nación consultó al MCJ, desde el 6 de noviembre, cuáles son esas garantías de seguridad. La respuesta fue que “dichas condiciones se encuentran en proceso de definición técnica”.

Al preguntársele cómo garantizará que las obras no sufrirán daños adicionales durante otras manifestaciones en la plaza de la Democracia, la institución indicó que ese es “uno de los componentes dentro del Plan Integral de Restauración, Seguridad y Retorno al Emplazamiento Original que está en elaboración”.

“No sería responsable adelantar una solución específica antes de que concluyan los estudios técnicos actualmente en curso”, añadió.