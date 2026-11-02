Plantón por la educación pública: estudiantes comienzan a llegar a la Plaza de la Democracia para protestar contra recortes presupuestarios

Las federaciones estudiantiles de las universidades públicas convocaron para este lunes 2 de noviembre, a las 4 p. m., un plantón en la Plaza de la Democracia, en San José, para protestar contra los recortes al presupuesto de educación pública.

La manifestación coincide con el inicio de la discusión del Presupuesto Nacional de 2027 en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Los estudiantes exigen mayores recursos para escuelas, colegios y universidades, así como avanzar hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar al menos el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación estatal.

3:25 p.m. Manifestantes comienzan a llegar y Fuerza Pública asegura el perímetro Copiado!

Los primeros manifestantes estudiantiles comienzan a concentrarse en la Plaza de la Democracia, en San José, con banderas y carteles para participar en el plantón convocado para las 4 p. m.

Mientras tanto, oficiales de la Fuerza Pública colocan vallas metálicas de seguridad en el perímetro de la Asamblea Legislativa, como parte de las medidas habituales durante las manifestaciones en las inmediaciones del Congreso.

Estas barreras permiten delimitar el espacio y facilitar que los diputados puedan acercarse a conversar con los manifestantes.

La Fuerza Pública colocó vallas metálicas en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde se realizará un plantón por la educación. (Lucía Astorga/La Nación)

3:10 p.m. Estudiantes exigen que se detengan las mociones que recortan el presupuesto Copiado!

Uno de los principales motivos de la protesta es la moción 16, impulsada por diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) e incorporada al dictamen del Presupuesto Nacional de 2027. La modificación reduce aproximadamente ¢8.048 millones de recursos destinados a las universidades públicas.

Según el movimiento estudiantil, el recorte equivale a cerca de ¢1.900 millones para cada una de las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA), Tecnológico de Costa Rica (TEC) y Estatal a Distancia (UNED), además de unos ¢449 millones para la Universidad Técnica Nacional (UTN).

A esta situación se suma otra propuesta de reducción por ¢8.048 millones al presupuesto universitario de 2026, planteada por el diputado oficialista Nogui Acosta mediante mociones al segundo presupuesto extraordinario que se tramita en el Congreso.

Los recursos corresponden a fondos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), cuyo desembolso fue postergado mediante un acuerdo alcanzado en noviembre de 2025 entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

3:00 p.m. Actividades y próximas manifestaciones Copiado!

Para este lunes, las organizaciones estudiantiles convocaron a un plantón, una vigilia y una actividad denominada Bailongo por la Educación Pública.

La movilización forma parte de una agenda de protestas anunciada el viernes 30 de octubre por representantes universitarios y de secundaria.

Representantes de las federaciones estudiantiles de las universidades públicas anunciaron nuevas movilizaciones contra los recortes al presupuesto educativo de 2027. (Cristian /La Nación)

Además del plantón de este lunes, los estudiantes anunciaron que participarán en otras dos manifestaciones:

Martes 3 de noviembre: Marcha del Agro convocada por sectores productivos, con participación de representantes estudiantiles. La actividad se desarrollará en la fuente de la Hispanidad a las 10 a.m.

Marcha del Agro convocada por sectores productivos, con participación de representantes estudiantiles. La actividad se desarrollará en la fuente de la Hispanidad a las 10 a.m. Miércoles 11 de noviembre: Movilización del Magisterio Nacional, a la cual se incorporará el movimiento estudiantil.

Durante la conferencia de prensa del 30 de octubre, María Ortega Zamora, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (FEUNED), advirtió que las manifestaciones continuarán.

“Hoy no venimos a pedir que nos escuchen por cortesía. Venimos a anunciar una decisión: la paciencia del estudiantado costarricense se agotó”, manifestó Ortega.