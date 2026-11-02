Plantón por la educación pública: estudiantes comienzan a llegar a la Plaza de la Democracia para protestar contra recortes presupuestarios

Siga aquí la cobertura en vivo. Federaciones estudiantiles de las universidades públicas convocaron a una manifestación para las 4 p. m. en la Plaza de la Democracia

Cristian Mora y Fernanda Matarrita Chaves

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Las federaciones estudiantiles de las universidades públicas convocaron para este lunes 2 de noviembre, a las 4 p. m., un plantón en la Plaza de la Democracia, en San José, para protestar contra los recortes al presupuesto de educación pública.








Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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