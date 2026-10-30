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El País

Federaciones Universitarias anuncian protestas contra recortes a educación pública: ‘La paciencia del estudiantado se agotó’

Estudiantes universitarios y de secundaria convocaron a un plantón el lunes 2 de noviembre.

Representantes de las federaciones estudiantiles de las universidades públicas anunciaron nuevas movilizaciones contra los recortes al presupuesto educativo de 2027.
Representantes de las federaciones estudiantiles de las universidades públicas anunciaron nuevas movilizaciones contra los recortes al presupuesto educativo de 2027. Cristian
Cristian Mora

Las federaciones estudiantiles de las universidades públicas y representantes de secundaria anunciaron este viernes 30 de octubre una nueva etapa de manifestaciones contra los recortes al presupuesto educativo, que comenzará con un plantón el próximo lunes 2 de noviembre, a las 4 p. m.

La protesta coincidirá con el inicio de la discusión de mociones al Presupuesto Nacional de 2027.

Representantes de las federaciones estudiantiles de las universidades públicas anunciaron una primera protesta para el lunes 2 de noviembre.
Representantes de las federaciones estudiantiles de las universidades públicas anunciaron una primera protesta para el lunes 2 de noviembre. (Cristian Mora/La Nación)