El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) no ha fijado un plazo definitivo para restaurar el monumento al expresidente José Figueres Ferrer, el cual fue retirado de la plaza de la Democracia tras haber sido pintado con aerosol durante las manifestaciones del 2 de noviembre.

Consultada por La Nación, la cartera de Cultura indicó el 20 de noviembre que un plan “deberá definir las etapas, responsables, costos, cronogramas y requerimientos de recursos necesarios para la ejecución integral del proceso”.

“Actualmente no existe un plazo definitivo aprobado”, dijo.

En cuanto a la reinstalación del conjunto, señaló que “actualmente no es posible establecer una fecha definitiva para la reinstalación. Toda la documentación técnica elaborada hasta la fecha contempla que el traslado realizado tiene carácter temporal y que las esculturas deberán retornar a su ubicación original una vez concluidos los procesos de restauración”.

Sin embargo, el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, mencionó a Teletica el 17 de noviembre que “espera colocar” la obra en su sitio original durante el primer trimestre de 2027.

Por otra parte, Cultura manifestó por escrito a este periódico que “no existe una estimación económica consolidada y definitiva que permita indicar el costo total del proceso de restauración, protección, adecuación del emplazamiento y reinstalación del conjunto escultórico”, en relación con el presupuesto de restauración de la obra.

La escultura de Figueres, así como las otras dos figuras de bronce que integran el monumento a la abolición del ejército, fueron trasladadas el 6 de noviembre a la sede del Museo Nacional José Fabio Góngora, en Pavas, para su restauración.

Según el MCJ, allí le realizarán una “limpieza especializada” en las superficies. También se hará una evaluación de los residuos remanentes en las porosidades y texturas superficiales y una conservación de las pátinas originales de las esculturas.

Además, indicó que será necesario realizar eventuales procesos de reintegración y estabilización de superficies y aplicar medidas de protección posterior a la restauración.