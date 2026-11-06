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El País

Vea cómo fue desmontada la escultura de José Figueres Ferrer de la Plaza de la Democracia (videos)

Trabajadores utilizaron una grúa y eslingas para retirar el monumento, que fue trasladado al Museo Nacional tras los daños sufridos durante recientes manifestaciones

Trabajos para retirar el monumento al expresidente José Figueres Ferrer, ubicado en la Plaza de la Democracia
El monumento al expresidente José Figueres Ferrer, ubicado en la Plaza de la Democracia, comenzó a ser retirado la mañana de este viernes 6 de noviembre para someterlo a trabajos de restauración, luego de los daños ocasionados durante recientes manifestaciones en la capital, según informó el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez. Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados

Cristian Mora y Rafael Pacheco