Vea cómo fue desmontada la escultura de José Figueres Ferrer de la Plaza de la Democracia (videos)

La escultura del expresidente José Figueres Ferrer fue desmontada este viernes 6 de noviembre de la Plaza de la Democracia, en San José, por orden del Ministerio de Cultura y Juventud, después de los daños que sufrió durante recientes manifestaciones.

Para realizar el traslado, los trabajadores envolvieron la figura en plástico transparente y utilizaron eslingas y una grúa para levantarla. El operativo contó con la colaboración de personal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Vea cómo fue desmontada la escultura de Pepe Figueres de la Plaza de la Democracia

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, explicó que la decisión responde al deterioro que presenta el bronce por los materiales utilizados para rayarlo. La restauración estará a cargo de especialistas del Museo Nacional.

Sin embargo, Wendy Segura, encargada de prensa del Ministerio de Cultura, confirmó que la institución todavía no tiene una estimación de cuánto costarán los trabajos, ni una fecha prevista para devolver la escultura a la Plaza de la Democracia.

Trabajadores de la CNFL utilizaron una máquina de corte para separar la escultura de José Figueres Ferrer de su base en la Plaza de la Democracia, en San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La escultura del expresidente José Figueres Ferrer permaneció suspendida de una grúa durante las labores de desmontaje realizadas este viernes 6 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)