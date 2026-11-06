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El País

Ministro de Cultura ordena retirar escultura de José Figueres de la Plaza de la Democracia tras manifestaciones: ‘Hay que quitarles el juguete a los vándalos’

Jorge Rodríguez anunció denuncias penales por los daños al monumento y advirtió que no regresará a la Plaza de la Democracia hasta que existan garantías de protección

Monumento a José Figueres Ferrer
Un vehículo de la CNFL y varios funcionarios fueron captados la mañana de este viernes en el sitio donde se encuentra el monumento a José Figueres Ferrer, en San José. Rafael Pacheco Granados

Cristian Mora y Rafael Pacheco Granados