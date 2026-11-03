Gerald Campos anuncia medidas contra bloqueos, encapuchados y daños al patrimonio durante protestas: ‘Los vamos a detener’

Gerald Campos anunció este martes 3 de noviembre que giró instrucciones a los oficiales de la Fuerza Pública para impedir bloqueos de vías, evitar la presencia de personas con pasamontañas y actuar contra quienes ocasionen daños al patrimonio cultural durante las manifestaciones.

Advirtió que las personas que realicen estas actividades podrían ser detenidas por la Policía y remitidas al Ministerio Público.

“Lamentablemente van a ser personas que vamos a detener, vamos a pasar a Ministerio Público y les va a quedar su hoja de vida manchada”, señaló.

Gerald Campos anuncia medidas contra bloqueos, encapuchados y daños al patrimonio durante protestas

El jerarca también acusó a diputados y rectores universitarios de incitar a la violencia en el contexto de las recientes protestas, aunque no identificó a los funcionarios a los que dirigió sus señalamientos.

“Es irresponsable la actitud de unos diputados que están incitando a la violencia, al igual que unos rectores”, manifestó Campos.

Campos aseguró que el Gobierno reconoce el derecho de las personas a manifestarse, pero sostuvo que no comparte las acciones que afecten la circulación por las vías públicas o provoquen daños al patrimonio.

Las declaraciones se producen en medio del plantón contra los recortes a las partidas de educación en los presupuestos nacionales realizado el lunes y que fue convocado por las federaciones de estudiantes de las universidades públicas.

En la protesta participaron los rectores Carlos Araya, de la Universidad de Costa Rica (UCR); Jorge Herrera, de la Universidad Nacional (UNA); María Estrada, del Tecnológico de Costa Rica (TEC); Rodrigo Arias, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y William Rojas, de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Además, de los legisladores del autodenominado Bloque Democrático, integrado por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana.

Este martes, agricultores y estudiantes universitarios participaron en una marcha desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Plaza de la Democracia.

Estudiantes se desligan de daños al monumento

Mia Fink, activista y estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), aseguró que el movimiento estudiantil no tuvo relación con los daños ocasionados al monumento ubicado en la Plaza de la Democracia durante la madrugada de este martes.

Según relató, un grupo de personas encapuchadas llegó al lugar y realizó pintadas en el monumento, mientras estudiantes permanecían acampando en la plaza a la espera de la movilización del sector agropecuario.

“Queremos aclarar que en ningún momento el movimiento estudiantil ni las personas que estaban acampando en espera del agro tuvieron algo que ver”, manifestó Fink.

La estudiante aseguró que el respeto es uno de los principios compartidos entre los manifestantes universitarios y los representantes del sector agropecuario.

Fink agregó que los propios estudiantes reportaron lo ocurrido a la Policía, pero sostuvo que los oficiales no llegaron a resguardar el monumento.

En esa línea, el pasado 30 de octubre, las presidentas de las federaciones estudiantiles de las universidades públicas UCR, UNA, TEC y UNED defendieron el carácter pacífico de las manifestaciones que han organizado.

Las estudiantes cuestionaron que la discusión sobre la marcha en defensa de la educación pública del 20 de octubre se concentrara en los grafitis realizados en el monumento a José Figueres Ferrer, ubicado en la Plaza de la Democracia, en San José.

En esa ocasión, la base del monumento a José Figueres Ferrer, ubicado en la Plaza de la Democracia, apareció rayada con pintura negra y la frase “Sin cultura no hay monumentos”. El conjunto escultórico de bronce también quedó cubierto con plásticos.