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Sucesos

Gerald Campos anuncia medidas contra bloqueos, encapuchados y daños al patrimonio durante protestas: ‘Los vamos a detener’

Jerarca aseguró que giró instrucciones a la Fuerza Pública para intervenir ante estas situaciones durante las manifestaciones. También acusó a diputados y rectores universitarios de incitar a la violencia

Gerald Campos grafitis
Gerald Campos anunció instrucciones a la Fuerza Pública para impedir bloqueos de vías y actuar contra daños al patrimonio cultural durante las manifestaciones. La Nación
Cristian Mora

Gerald Campos anunció este martes 3 de noviembre que giró instrucciones a los oficiales de la Fuerza Pública para impedir bloqueos de vías, evitar la presencia de personas con pasamontañas y actuar contra quienes ocasionen daños al patrimonio cultural durante las manifestaciones.

Advirtió que las personas que realicen estas actividades podrían ser detenidas por la Policía y remitidas al Ministerio Público.

“Lamentablemente van a ser personas que vamos a detener, vamos a pasar a Ministerio Público y les va a quedar su hoja de vida manchada”, señaló.