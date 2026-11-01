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Política

Federaciones estudiantiles defienden marchas pacíficas y cuestionan críticas por grafitis en monumento a José Figueres Ferrer

Dirigentes estudiantiles reconocieron que hubo grafitis y personas encapuchadas durante la marcha por la educación, pero defendieron el carácter pacífico del movimiento y cuestionaron que la polémica desplace el debate sobre la educación pública

Federaciones universitarias
Las presidentas de las federaciones estudiantiles de las universidades públicas defendieron el carácter pacífico de sus manifestaciones durante una conferencia de prensa realizada el 30 de octubre. Cristian Mora
Cristian Mora

Las presidentas de las federaciones estudiantiles de las universidades públicas defendieron el carácter pacífico de las manifestaciones que han organizado y cuestionaron que la discusión sobre la marcha por la educación del pasado 20 de octubre se haya concentrado en los grafitis realizados en el monumento a José Figueres Ferrer, en la Plaza de la Democracia, en San José.

Durante una conferencia de prensa, el jueves 30 de octubre, las dirigentes fueron consultadas sobre si las futuras manifestaciones se desarrollarán pacíficamente, las críticas por los daños al monumento y un proyecto de ley presentado por el diputado oficialista Robert Junior Barrantes Camacho para agravar las sanciones por determinadas conductas cometidas durante protestas con el rostro cubierto.

María Zamora, presidenta de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC), indicó que durante las manifestaciones pueden participar estudiantes cuyas acciones no coinciden con las promovidas por las organizaciones estudiantiles.