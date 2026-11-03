Marcha en defensa del agro reúne a agricultores y estudiantes universitarios rumbo a la Plaza de la Democracia

Un grupo de manifestantes del sector agropecuario inició una marcha este martes 3 de noviembre desde la fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, con destino a la Plaza de la Democracia, en San José.

La movilización, convocada inicialmente para solicitar al Poder Ejecutivo que descartara la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, se mantuvo en pie para exigir mejores condiciones para el agro nacional.

La protesta cuenta con el respaldo de estudiantes de las universidades públicas y de distintos sectores sociales.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

