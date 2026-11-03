Marcha en defensa del agro reúne a agricultores y estudiantes universitarios rumbo a la Plaza de la Democracia

Un grupo de manifestantes del sector agropecuario inició una marcha este martes 3 de noviembre desde la fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, con destino a la Plaza de la Democracia, en San José.
La movilización, convocada inicialmente para solicitar al Poder Ejecutivo que descartara la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, se mantuvo en pie para exigir mejores condiciones para el agro nacional.
La protesta cuenta con el respaldo de estudiantes de las universidades públicas y de distintos sectores sociales.
Agricultores mantienen protesta porque no hay documento oficial que descarte el Acuerdo Transpacífico
Carlos Gamboa, coordinador general del grupo Sol de Pérez Zeledón, explicó que la protesta se mantiene dado que no hay un documento oficial que sepulte el Acuerdo y descartó que puedan dialogar con el gobierno, dada su “política de imposición”, según dijo.
Roy Fallas, agricultor de Acosta, se sumó a la movilización y explicó que los problemas que enfrenta el sector agropecuario van más allá de ese tratado comercial, pues los productores carecen de facilidades para acceder a créditos, condiciones adecuadas para producir y subsidios estatales.
El agricultor también señaló que el cambio climático ha generado afectaciones adicionales a la actividad productiva.
Los manifestantes tienen previsto caminar hasta la Plaza de la Democracia, en San José, donde se reunirán con representantes estudiantiles de las universidades públicas y diputados.
La movilización se enlaza con el plantón en defensa de la educación pública realizado este lunes, tras el cual algunos estudiantes anunciaron que permanecerían en la plaza para recibir a los participantes de la Marcha del Agro.
Enfrentamiento Entre Estudiantes Y Fuerza Pública En San Pedro
Daylana Wilshire, estudiante coordinadora del Consejo de Ciencias Agroalimentarias de la UCR, explica que el sector necesita una construcción de política pública que esté alineado a las necesidades del productor.
“Un país que no tiene las capacidades de proteger a sus agricultores y productores agropecuarios no es un país que tiene la capacidad de sostenerse. El alimento todos los días llega desde el campo a la mesa de nosotros y no podemos permitir que se siga pasando por encima como se ha hecho históricamente”, indicó la estudiante.