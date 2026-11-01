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Corrillos Políticos

Solo una fuerza puede explicar una contradicción tan burda por parte de Laura Fernández y Rodrigo Chaves con el Acuerdo Transpacífico. Es la que todo político desea

Como parte de su apuesta de todo o nada, el gobierno estuvo dispuesto a comportarse como el PAC

Los jerarcas del Poder Judicial y Laura Fernández se reunieron en casa presidencial. Laura Fernández, Orlando Aguirre, Patricia Solano, Carlo Díaz, Michael Soto, Fernando Castillo y Rodrigo Fernández.
Rodrigo Chaves y Laura Fernández renegaron sobre el Acuerdo Transpacífico después de que lo presentaron como una gran noticia para Costa Rica. Esteban Bermudez
Esteban Oviedo

Solo una fuerza puede explicar una contradicción tan burda como la que cometieron Laura Fernández y Rodrigo Chaves al frenar el Acuerdo Transpacífico y defenestrar a los gestores de la política de comercio exterior de Costa Rica.

Esa fuerza se resume en una palabra: votos. Según se dice en corrillos políticos, el cambio se debe a las elecciones municipales. El oficialismo tiene el plan de que los sectores productivos y cooperativos que se oponían al tratado ahora apoyen a los candidatos a alcaldes y regidores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en febrero del 2028.

Chaves felicita a Tovar por concluir negociaciones del Transpacífico