Dos días antes de entregar la Presidencia de la República, Rodrigo Chaves celebró el avance de Costa Rica hacia el Acuerdo Transpacífico y lo calificó como una noticia extraordinaria . Cinco meses después, su sucesora, Laura Fernández, decidió tumbar la adhesión del país al tratado.

El contraste en la retórica de ambos mandatarios se hizo evidente este miércoles 28 de octubre, con la decisión de Fernández de no continuar con la incorporación de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), que incluye a Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.

La presidenta también anunció la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

El 6 de mayo del 2026, durante su última conferencia como presidente de prensa en Casa Presidencial, Chaves destacó la conclusión de las negociaciones. En aquella conferencia, el entonces ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, equiparó el resultado con anotar un gol en los últimos minutos de una final de la Copa del Mundo. Chaves intervino para ampliar la comparación y señaló que el resultado equivalía a marcar el gol decisivo, ganar el partido y levantar el trofeo.

El entonces presidente también felicitó a Tovar por el resultado.

Presidente Rodrigo Chaves felicita a ministro Tovar por cierre de negociaciones del Acuerdo Transpacífico

Los beneficios que defendió Manuel Tovar

Tovar sostuvo que la incorporación al CPTPP permitiría ampliar las oportunidades comerciales de Costa Rica y fortalecer sus vínculos con las economías de Asia y el Pacífico. Lo calificó como el “papá de los acuerdos internacionales” en materia de comercio exterior.

El exministro señaló entre los beneficios:

Mayor atracción de inversión extranjera

Nuevas oportunidades de empleo

Acceso a mercados para los productos costarricenses

Obtener bienes e insumos a menores precios

Como parte de su exposición, destacó la importancia del comercio internacional para la economía nacional y afirmó que alrededor del 75% del producto interno bruto (PIB) estaba vinculado con esa actividad.

Tovar agradeció el respaldo de Chaves durante el proceso y reconoció el trabajo del equipo negociador del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

Laura Fernández cuestionó las negociaciones

La posición del Poder Ejecutivo cambió durante octubre. El día 9, Fernández se reunió con representantes de sectores productivos en Casa Presidencial y expresó cuestionamientos sobre el diálogo y la transparencia durante las negociaciones del acuerdo.

Después del encuentro, Fernández cuestionó la falta de cercanía y diálogo durante las negociaciones del Acuerdo Transpacífico. También señaló una supuesta “opacidad” del Comex durante el periodo anterior.

Tres días después, el 12 de octubre, la entonces ministra Indiana Trejos defendió el trabajo del Comex durante una entrevista en el programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda.

Trejos afirmó que el ministerio realizó 156 reuniones con sectores productivos durante los meses de negociación. Según su explicación, la imposibilidad de obtener todas las exclusiones solicitadas para determinados productos no significaba que faltara diálogo.

“El hecho de que no hayan logrado la protección máxima que esperaban no significa que el Comex no haya sido abierto a la comunicación, al diálogo y a buscar opciones. Sin embargo, unos sectores se sentaron en la galleta a decir: Si no me excluyen entonces no hay nada que conversar’ y eso hace las cosas más complejas ”, indicó la funcionaria durante la entrevista.

Rodrigo Chaves calificó de extraordinaria la noticia sobre el Acuerdo Transpacífico durante su última conferencia de prensa, el 6 de mayo del 2026. Meses después, Laura Fernández frenó la adhesión de Costa Rica al tratado. (Esteban Bermudez/Ebermudez)

El 13 de octubre, la exjerarca también dijo que las críticas de Fernández correspondían a su valoración del proceso.

Indiana Trejos defendió la transparencia de las negociaciones para la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico. Laura Fernández la destituyó del cargo de ministra de Comercio Exterior el 28 de octubre, tras cuestionar el proceso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica ya mantiene acuerdos comerciales seis de esos países que están en el Acuerdo Transpacífico.