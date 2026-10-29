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Economía

Rodrigo Chaves calificó de ‘noticia extraordinaria’ el Acuerdo Transpacífico, pero Laura Fernández decidió tumbarlo. El contraste en la retórica es evidente

Dos días antes de entregar el poder, Chaves elogió el avance del Acuerdo Transpacífico. Meses después, Laura Fernández frenó la adhesión de Costa Rica

Rodrigo Chaves y el entonces ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, destacaron el avance del Acuerdo Transpacífico el 6 de mayo del 2026. Meses después, la presidenta Laura Fernández decidió frenar la adhesión de Costa Rica al tratado.
Rodrigo Chaves y el entonces ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, destacaron el avance del Acuerdo Transpacífico el 6 de mayo del 2026. Meses después, la presidenta Laura Fernández decidió frenar la adhesión de Costa Rica al tratado. La Naci

Silvia Ureña Corrales y Lucía Astorga

Dos días antes de entregar la Presidencia de la República, Rodrigo Chaves celebró el avance de Costa Rica hacia el Acuerdo Transpacífico y lo calificó como una noticia extraordinaria. Cinco meses después, su sucesora, Laura Fernández, decidió tumbar la adhesión del país al tratado.

El contraste en la retórica de ambos mandatarios se hizo evidente este miércoles 28 de octubre, con la decisión de Fernández de no continuar con la incorporación de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), que incluye a Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.

La presidenta también anunció la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.