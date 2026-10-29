José María Villalta denuncia presuntos intentos de extorsión del PPSO a diputado del PLN para exigirle votar contra reelección de magistrada Julia Varela

El diputado José María Villalta, jefe del Frente Amplio (FA), denunció presuntos intentos de parte de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y del gobierno de Laura Fernández para “extorsionar” al legislador Jesús Calderón, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el fin de que votara contra la reelección de Julia Varela como magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el 9 de setiembre pasado.

La denuncia la hizo el congresista este miércoles, durante el debate en el plenario sobre la reelección de Jorge Araya como magistrado de la Sala Constitucional, después de una amplísima intervención del oficialista José Miguel Villalobos.

“Hemos vistos comportamientos que se acercan más al de la Cosa Nostra (término italiano para referirse a la mafia) que a un comportamiento de la política democrática. Hemos visto comportamientos que rayan en la extorsión”, señaló Villalta.

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