José María Villalta denuncia presuntos intentos de extorsión del PPSO a diputado del PLN para exigirle votar contra reelección de magistrada Julia Varela
Durante el debate sobre la reelección de Jorge Araya como magistrado de la Sala Constitucional, el jefe del FA denunció que se intentó presionar a Jesús Calderón con los permisos de la cooperativa de estiba de la que forma parte
El diputado José María Villalta, jefe del Frente Amplio (FA), denunció presuntos intentos de parte de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y del gobierno de Laura Fernández para “extorsionar” al legislador Jesús Calderón, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el fin de que votara contra la reelección de Julia Varela como magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el 9 de setiembre pasado.
La denuncia la hizo el congresista este miércoles, durante el debate en el plenario sobre la reelección de Jorge Araya como magistrado de la Sala Constitucional, después de una amplísima intervención del oficialista José Miguel Villalobos.
“Hemos vistos comportamientos que se acercan más al de la Cosa Nostra (término italiano para referirse a la mafia) que a un comportamiento de la política democrática. Hemos visto comportamientos que rayan en la extorsión”, señaló Villalta.
El vocero del FA dijo que el gobierno intentó extorsionar a Jesús Calderón, amenazándolo con que, si no votaba contra la reelección de Julia Varela, iban a bloquear la concesión de una cooperativa de estibadores que les da trabajo a decenas de familias puntarenenses, en puerto Caldera.
“Es una conducta delictiva, extorsiva, una conducta vergonzosa, con la que cualquier demócrata debería estar escandalizado y no me van a negar aquí que eso le intentaron hacer al diputado Calderón Calderón”, añadió Villalta.
‘Presiones’ del Poder Ejecutivo
Ya desde el 14 de setiembre, el jefe del PLN, Álvaro Ramírez, había confirmado la existencia de presiones de parte del Poder Ejecutivo contra diputados de su bancada, con el objetivo de impedir la reelección de magistrados.
Ese día, ante una pregunta de La Nación, Ramírez reconoció que existieron presiones que frenaron la sesión del plenario la mañana del miércoles 9 de setiembre, cuando se estaban tramitando mociones del proyecto de jornadas laborales extendidas de 12 horas, porque se generó una gran polémica entre las fracciones.
“Como le digo, aquí presiones existen. Evidentemente, hay un deseo de Rodrigo Chaves, en particular, de capturar el Poder Judicial. Lo ha dicho con todas las palabras y que va a buscar a diputados de Liberación Nacional”, reconoció Ramírez el lunes 14 de setiembre.
No obstante, hasta este miércoles nadie había señalado qué fue lo que realmente sucedió con Jesús Calderón.
Nogui Acosta exige pruebas de presunta extorsión
A través de un audio compartido en el chat de prensa del PPSO, el vocero del gobierno, Nogui Acosta, dijo que los oficialistas hablan “con todos los diputados” en los procesos de negociación, pero negó que hubiera algún intento de extorsión a Jesús Calderón.
“Si el diputado Villalta tiene pruebas, que las presente. Así de sencillo. Las acusaciones se sostienen con pruebas, no con insinuaciones”, manifestó Acosta Jaén.
También se le pidió una declaración al jefe del PLN, Álvaro Ramírez, para confirmar la denuncia hecha por Villalta en el plenario, así como al puntarenense Jesús Calderón, mediante sus canales de comunicación con la prensa; sin embargo, no se ha obtenido respuesta.
Según José María Villalta, esos presuntos comportamientos extorsionistas son los aplicados por el PPSO contra la iniciativa legal de Ángela Aguilar, también del PLN, para otorgarles título de propiedad a 10 familias de la ciudadela del IMAS en Varablanca de Heredia.
Este martes, diputados del PLN denunciaron que el PPSO amenazó con votar en contra del proyecto de Aguilar, si lo mantenía en la agenda legislativa.
Ante esa amenaza, ella lo retiró y, de seguido, este lunes 26 de octubre, los oficialistas Juan Manuel Quesada y Marta Esquivel firmaron un expediente con el mismo texto exacto de Aguilar, para el cual exigieron a todos los partidos dispensar de trámites para que se conozca en el plenario.
El martes, Quesada reconoció que él le dijo a Aguilar que ese era el camino para que la propuesta pudiera avanzar y beneficiar a las 10 familias de la ciudadela.