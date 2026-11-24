El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) ordenó desmontar y trasladar el monumento al expresidente José Figueres Ferrer para su restauración, pese a una recomendación técnica del Museo Nacional de dejarla en la plaza de la Democracia.

El conjunto escultórico La abolición del ejército, que incluye las obras de bronce Niña con violín, Niño sentado y José Figueres Ferrer, fue desmontado de su base de concreto y trasladado el viernes 6 de noviembre a la sede del Museo Nacional José Fabio Góngora, en Pavas, donde se resguardan las colecciones.

En el criterio técnico OFI_MNCR-DAF-ARQ-048-2026, el cual está en poder de La Nación, el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional advirtió a Cultura sobre los riesgos asociados al desmontaje, manipulación y traslado de las esculturas.

Incluso, el equipo recomendó realizar los trabajos de conservación y restauración de las esculturas en su ubicación original “para evitar comprometer su integridad material”.

Este “análisis de alternativas para la protección, conservación y resguardo del monumento a José Figueres Ferrer” fue remitido a la directora del Museo Nacional, Adriana Collado, el 3 de noviembre; es decir, tres días previo al traslado de las obras.

Empero, según indicó la cartera de Cultura al ciudadano Emiliano Céspedes Poll, a través del oficio MCJ-DM-993-2026, la dirección del museo fue convocada el 4 de noviembre por las autoridades ministeriales y “se le comunicó que la alternativa a adoptar consistiría en el desmontaje y traslado temporal de las esculturas”.

“Se consideraba la más eficiente en tiempo, y por tanto la que permitiría un pronto inicio de la restauración. Asimismo, se indicó que se coordinaría la colaboración externa necesaria para las complejas labores de desprendimiento, izaje, movilización y traslado de las piezas”, añade la respuesta del MCJ.

El monumento al expresidente José Figueres Ferrer, ubicado en la plaza de la Democracia, fue retirado el 6 de noviembre por el Ministerio de Cultura y Juventud y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alternativa propuesta por el equipo técnico del Museo Nacional

Dentro del análisis técnico elaborado por el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional, el equipo valoró tres alternativas para resguardar el conjunto escultórico: colocar una barrera perimetral a su alrededor, desmontar y trasladarlo, y construir una estructura de protección en la plaza.

En ese sentido, recomendó instalar la estructura de protección, ya que permitía “proteger el conjunto escultórico sin desmontarlo, facilita el desarrollo de los trabajos de restauración y reduce el riesgo de nuevas afectaciones durante el periodo de intervención”.

El costo preliminar de esta alternativa costaría ¢3 millones preliminarmente, según el informe.

En cambio, la opción de desmontar y trasladar la obra fue descartada por dos razones: el operativo podía costar aproximadamente ¢6 millones, y la separación de los elementos podría “generar esfuerzos no previstos sobre los elementos de bronce y ocasionar fisuras, desprendimientos, deformaciones o rupturas de componentes de las esculturas”.

“Tomando como referencia la experiencia institucional en el traslado de otras esculturas y esferas precolombinas, así como los trabajos realizados durante el montaje del propio monumento en el año 2016, se estima que el costo total de desmontaje, traslado y posterior montaje de los tres elementos escultóricos podría rondar los ¢6.000.000 (seis millones de colones)”, dicta el criterio.

“El segundo aspecto, de mayor relevancia desde el punto de vista de la conservación, corresponde al riesgo que implica el desmontaje de las esculturas (...). La separación de las uniones existentes podría generar esfuerzos no previstos sobre los elementos de bronce y ocasionar fisuras, desprendimientos, deformaciones o rupturas de componentes de las esculturas”.

La alternativa de colocar una barrera perimetral fue descartada, por su parte, por ser de “baja efectividad para garantizar la conservación del conjunto escultórico”, ya que no constituía una “medida integral de protección ante nuevas manifestaciones públicas”.

Consultado por este periódico, Cultura dijo el 20 de noviembre que actualmente no contempla instalar algún tipo de protección cerca del conjunto escultórico.

“No existe una decisión aprobada respecto a una medida específica de protección física para el conjunto escultórico una vez que este retorne a la Plaza de la Democracia. Las medidas definitivas dependerán de las recomendaciones técnicas que se incorporen al plan actualmente en elaboración”, manifestó.

La Nación consultó a la cartera de Cultura, el 23 de noviembre, cuáles fueron los criterios que fundamentaron la decisión de trasladar las obras pese a la recomendación técnica de restaurarlas en el sitio. Al cierre de esta edición, no se había obtenido respuesta.