Una de las esculturas del monumento al expresidente José Figueres Ferrer sufrió un “desprendimiento” en su estructura, luego de que fuera trasladada para su restauración desde la plaza de la Democracia hasta la sede del Museo Nacional José Fabio Góngora, en Pavas, donde se resguardan las colecciones.

Durante las operaciones de manipulación y descarga, la escultura Niña con violín sufrió un desprendimiento del violín “específicamente en un punto de unión que presentaba condiciones de debilidad y evidencias de una reparación anterior”.

Así consta en el oficio OFI_MNCR-DPPC-248-2026, enviado el 9 de noviembre a la directora del Museo Nacional, Adriana Collado, por parte de la jefatura del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la misma institución.

El documento, del cual tiene una copia La Nación, incluye los alcances del “Informe técnico de recepción y registro de incidencias durante la descarga de los bienes escultóricos del monumento a la Abolición del Ejército”.

El conjunto La abolición del ejército, que incluye las obras de bronce Niña con violín, Niño sentado y José Figueres Ferrer, fue desmontado de su base de concreto y trasladado a Pavas el viernes 6 de noviembre.

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) alegó mediante un comunicado de prensa, ese mismo día, que dispuso el retiro del conjunto “para iniciar su restauración y garantizar su protección”, luego de que las obras fueran pintadas con aerosol durante las manifestaciones del 2 de noviembre, conocidas como el Plantón por la Educación.

En ese mismo comunicado, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, indicó que decidieron retirar y resguardar el conjunto escultórico “hasta que podamos garantizar su seguridad”.

La Nación consultó al MCJ, desde el 6 de noviembre, cuáles son esas garantías de seguridad. La respuesta fue que “dichas condiciones se encuentran en proceso de definición técnica”.

Al preguntársele cómo garantizará que las obras no sufrirán daños adicionales durante otras manifestaciones en la plaza de la Democracia, la institución indicó que ese es “uno de los componentes dentro del Plan Integral de Restauración, Seguridad y Retorno al Emplazamiento Original que está en elaboración”.

“No sería responsable adelantar una solución específica antes de que concluyan los estudios técnicos actualmente en curso”, añadió.

La obra 'Niña con violín', que integra el monumento a José Figueres Ferrer', sufrió un desprendimiento de la estructura del violín. Fue retirada por el Ministerio de Cultura luego de que fuera vandalizada con aerosol el 2 de noviembre. (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

Informe había advertido sobre riesgos de traslado

En el criterio técnico OFI_MNCR-DAF-ARQ-048-2026, del cual también tiene copia La Nación, el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional había advertido a Cultura sobre los riesgos asociados al desmontaje, manipulación y traslado de las esculturas.

Incluso, el equipo recomendó realizar los trabajos de conservación y restauración de las esculturas en su ubicación original “para evitar comprometer su integridad material”.

El 3 de noviembre, es decir, tres días previo al traslado de las obras, se remitió un “análisis de alternativas para la protección, conservación y resguardo del monumento a José Figueres Ferrer” a la directora Collado.

Como parte del análisis, el equipo técnico valoró tres alternativas para resguardar el conjunto escultórico: colocar una barrera perimetral a su alrededor, desmontar y trasladarlo, o construir una estructura de protección en la plaza.

En ese sentido, recomendó instalar la estructura de protección, ya que permitía “proteger el conjunto escultórico sin desmontarlo, facilita el desarrollo de los trabajos de restauración y reduce el riesgo de nuevas afectaciones durante el periodo de intervención”.

El costo preliminar de esta alternativa costaría ¢3 millones preliminarmente, según el informe.

En cambio, la opción de desmontar y trasladar la obra fue descartada por dos razones: el operativo podía costar aproximadamente ¢6 millones, y la separación de los elementos podría “generar esfuerzos no previstos sobre los elementos de bronce y ocasionar fisuras, desprendimientos, deformaciones o rupturas de componentes de las esculturas”.

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1xvklXvcjSE-zkBzst7o6DLCJxb8r4pvN/preview">Click para ver el PDF</a></p> Criterio técnico del Museo Nacional sobre alternativas de resguardo del conjunto 'La abolición del ejército' DESCARGAR PDF

“Tomando como referencia la experiencia institucional en el traslado de otras esculturas y esferas precolombinas, así como los trabajos realizados durante el montaje del propio monumento en el año 2016, se estima que el costo total de desmontaje, traslado y posterior montaje de los tres elementos escultóricos podría rondar los ¢6.000.000 (seis millones de colones)”, dicta el criterio.

“El segundo aspecto, de mayor relevancia desde el punto de vista de la conservación, corresponde al riesgo que implica el desmontaje de las esculturas (...). La separación de las uniones existentes podría generar esfuerzos no previstos sobre los elementos de bronce y ocasionar fisuras, desprendimientos, deformaciones o rupturas de componentes de las esculturas”, añade.

La alternativa de colocar una barrera perimetral fue descartada por el equipo técnico, por su parte, por ser de “baja efectividad para garantizar la conservación del conjunto escultórico”, ya que no constituía una “medida integral de protección ante nuevas manifestaciones públicas”.

Posteriormente, el 4 de noviembre, la dirección del museo fue convocada por las “autoridades ministeriales” de Cultura y “se le comunicó que la alternativa a adoptar consistiría en el desmontaje y traslado temporal de las esculturas”.

Según indicó la cartera de Cultura a un ciudadano de apellidos Céspedes Pol, que realizó la consulta, por medio del oficio MCJ-DM-993-2026, esta medida “se consideraba la más eficiente en tiempo, y por tanto la que permitiría un pronto inicio de la restauración. Asimismo, se indicó que se coordinaría la colaboración externa necesaria para las complejas labores de desprendimiento, izaje, movilización y traslado de las piezas”.

A raíz de esta decisión, el museo emitió un protocolo técnico-operativo para el desmontaje y reubicación temporal de las obras el 5 de noviembre con “colaboración interinstitucional” de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Esta es una de las opciones que el equipo técnico del Museo Nacional presentó para preservar y restaurar el monumento a Figueres. Constituye una "representación constructiva del capelo, con cerramiento opaco de muro seco y cubierta de hierro galvanizado esmaltado". (OFI_ MNCR-DAF-ARQ-048-2026/Museo Nacional)

Consultado por La Nación, Cultura dijo el 20 de noviembre que no ha tomado una decisión acerca de instalar una “medida específica de protección física” alrededor del conjunto escultórico.

“Actualmente no existe una decisión aprobada respecto a una medida específica de protección física para el conjunto escultórico una vez que este retorne a la Plaza de la Democracia. Las medidas definitivas dependerán de las recomendaciones técnicas que se incorporen al plan actualmente en elaboración”, manifestó.

Asimismo, este periódico consultó a la cartera de Cultura el 23 de noviembre cuáles fueron los criterios que fundamentaron la decisión de trasladar las obras pese a la recomendación técnica de restaurarlas en el sitio.

Al cierre de esta edición, no se había obtenido respuesta.

Daños denunciados por Cultura

Según detalla el informe OFI_MNCR-DAF-ARQ-047-2026, también enviado el 3 de noviembre a Adriana Collado, el monumento a José Figueres Ferrer sufrió daños por pinturas en aerosol en tres eventos.

En los primeros dos, los grafitis se concentraron principalmente en la base del monumento.

El tercer evento, ocurrido durante las manifestaciones del 2 de noviembre, dejó grafitis y rayones a los elementos escultóricos.

Asimismo, el Cuartel Bellavista presentó afectaciones por grafitis y pintura en aerosol en sus paredes exteriores, pero estas fueron atendidas con procedimientos de lavado y limpieza.

Como recomendación, el equipo técnico del Museo Nacional indicó que se debía “incorporar un sistema de pintura o recubrimiento antigraffiti en la base del monumento durante su próxima intervención de repintado, con el propósito de facilitar la limpieza de futuras afectaciones y reducir los costos asociados a las reparaciones reiteradas”.