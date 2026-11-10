Creadora de monumento a Figueres se pronuncia sobre retiro de Plaza de Democracia: ‘Esto es el golpe final’

“Es que no creo que lo vuelvan a poner”. Con esa frase, la escultora costarricense Marisel Jiménez Rittner expresó su temor sobre el futuro del monumento a José Figueres Ferrer de la Plaza de la Democracia, en San José, hasta que el Ministerio de Cultura y Juventud ordenó retirarlo el viernes 6 de noviembre para someterlo a trabajos de restauración.

Jiménez dice que previamente se hicieron alteraciones a su trabajo, pero que este traslado era “el golpe final”.

Jiménez es la creadora del conjunto escultórico dedicado al expresidente y a la abolición del Ejército y conversó vía WhatsApp con La Nación sobre sus impresiones ante el retiro.

En criterio de la artista, la obra no debió retirarse de la Plaza de la Democracia y además no se le pidió su autorización como creadora, recomendable según estándares internacionales de conservación y manejo de arte público.

“Cualquier restaurador formado sabe que las esculturas ya montadas nunca se cambian de sitio. Se dañan. Hay que restaurarlas donde están”, afirmó Jiménez.

Jiménez reclama que la presencia de la obra en la Plaza de la Democracia está relacionada con una parte de la identidad costarricense que va más allá de la figura de Figueres.

“En cuanto a mi opinión personal sobre por qué eliminar ese monumento es porque está profundamente ligado a la idiosincrasia del tico, a su iconoclasmo (de ahí las gallinas, parte del monumento), a valorar los derechos adquiridos”.

La artista considera que la desaparición de imágenes públicas vinculadas con la historia de un país también puede afectar la memoria colectiva.

El traslado estuvo a cargo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Abolir imágenes públicas que representan la identidad de un pueblo es esencial para que ese pueblo se vaya olvidando de su pasado y de su verdadera identidad, no política sino existencial, y suplantarla por alguna aberración como pretende hacer Trump, Milei, etc”.

El monumento fue fundido en bronce en 1998, en Madrid, España, y develado el 28 de abril de 1998 en la Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército.

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Polémico retiro

La preocupación de Jiménez se suma a los cuestionamientos que otros especialistas en conservación patrimonial han planteado sobre la necesidad de trasladar la escultura para restaurarla.

En declaraciones anteriores a La Nación, la historiadora del arte Lauren Bonilla-Merchav y el restaurador José Segura Garita sostuvieron que las labores podían realizarse en la propia plaza.

“En términos generales, siempre se prefiere la intervención en sitio para obras de arte que forman parte de monumentos o que son de grandes dimensiones o peso, porque su remoción y traslado es altamente riesgoso”, dijo a La Nación Sofía Soto Maffioli, exdirectora del Museo de Arte Costarricense y conservadora de patrimonio.

“La única salvedad son los tratamientos que requieren la rectificación del material de base, si ha sido golpeado, cortado o deformado. Sin embargo, cualquier tratamiento superficial debe realizarse en sitio. Máxime cuando se trata de una limpieza”, agregó.

Además, la experta recordó que, según la Ley 6683 (Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos), el artículo 13 establece que, independientemente de los derechos patrimoniales, el creador conserva sobre su obra un derecho moral “personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo”.

Por su parte, el artículo 14, inciso c), reconoce la facultad del autor de oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de la obra, así como a cualquier atentado contra ella que pueda perjudicar su honor o reputación.

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El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, dice que la restauración podría tomar "meses". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El desmontaje se efectuó el pasado 6 de noviembre mediante una grúa y eslingas colocadas alrededor de la cabeza y el cuello de la figura. El Ministerio justificó el traslado por el deterioro que, según indicó, estaban provocando las sustancias utilizadas para rayar el bronce durante recientes manifestaciones.

La restauración estaría a cargo del Museo Nacional, según informó el MCJ en un comunicado de prensa. La Nación consultó al Ministerio de Cultura desde la semana anterior sobre los criterios, los especialistas y las fechas en que se realizará esta restauración, pero aún no se obtiene respuesta.

También se les pidió un criterio ante las declaraciones de la artista Marisel Jiménez este martes.

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, había justificado el retiro por el deterioro que, según afirmó, provocaron las sustancias utilizadas para rayar el bronce. Sostuvo que trasladar la escultura era la alternativa más efectiva para restaurarla y evitar nuevos daños. El ministro estimó en cerca de ¢1 millón la limpieza inicial

Esta no es la primera vez que la escultura sale de la plaza. El historiador David Díaz-Arias recordó a La Nación que el 26 de febrero del 2007, durante la administración de Óscar Arias, fue trasladada al Museo Nacional para realizar mejoras que, según indicó, no se efectuaron sino hasta el 2016.

El monumento fue trasladado a las bodegas del Museo Nacional para su restauración. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

‘Golpe final’

Marisel Jiménez también recordó a La Nación que el monumento ha estado rodeado de controversia desde sus orígenes.

“El monumento a la abolición del ejército llevaba años pensándose como una necesidad para crear un anclaje en la identidad de los costarricenses. ¡El único país sin ejército! Con agua potable para todos, educación gratuita, seguridad social y justicia“, comentó Jiménez Rittner.

“Los humanos somos muy olvidadizos. A mí me llamó doña Karen (Olsen), junto a otros escultores nuestros. Yo presenté un proyecto muy antagónico a los criterios clásicos de un monumento: señor con traje entero, saco y corbata”, recordó la artista, ganadora del Premio Nacional de Escultura en 1994.

Según su relato, se basó en su “profundo conocimiento de don Pepe”. “Pasé, de pequeña, muchas temporadas en la finca La Lucha, donde se fraguó la revolución que permitió derrocar al neofascista amigo del dictador de Nicaragua que pretendía eternizarse en el poder”, explicó.

“A mucha gente el proyecto no le gustó. Les pareció irreverente; querían el saco y la corbata. Yo propuse al don Pepe que conocí: un auténtico y extraordinario hombre, un campesino. Es más, rodeado de gallinas a su alrededor”, recordó la escultora.

En su momento, el arquitecto Roberto Villalobos diseñó una rampa donde iban las gallinas y, detrás de don Pepe, los demás personajes. “Por supuesto, lo primero que eliminaron fueron las gallinas, que tanta gracia y carácter le darían al monumento, y colocaron a las demás figuras como les pareció”, explicó la artista.

“Después, lo bajaron de su pedestal, lo cual dejó desproporcionada a la figura, pero esto, esto es el golpe final. Es que no creo que lo vuelvan a poner, lamentó Jiménez.