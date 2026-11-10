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El País

Creadora de monumento a Figueres se pronuncia sobre retiro de Plaza de Democracia: ‘Esto es el golpe final’

La artista Marisel Jiménez reclama que no se le pidió autorización para el retiro, lo cual es considerado de rigor según estándares internacionales

Trabajos para retirar el monumento al expresidente José Figueres Ferrer, ubicado en la Plaza de la Democracia
El monumento al expresidente José Figueres Ferrer, ubicado en la Plaza de la Democracia, fue retirado el 7 de noviembre. Rafael Pacheco Granados

Sofía Sánchez Ramírez y Jorge Arturo Mora