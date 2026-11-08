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El País

Cultura alegó daños para retirar escultura de José Figueres Ferrer, pero dos expertos sostienen que podía restaurarse en la Plaza de la Democracia

Especialistas en patrimonio advierten sobre riesgos durante el desmontaje y sostienen que la pintura podía retirarse sin trasladar la obra

Trabajos para retirar el monumento al expresidente José Figueres Ferrer, ubicado en la Plaza de la Democracia
Dos especialistas cuestionan el retiro de la escultura de Figueres y explican por qué podía restaurarse sin trasladarla al museo. Rafael Pacheco Granados
Jailine González Gómez