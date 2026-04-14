El País

Defensoría inspecciona lugar donde están los deportados por Estados Unidos tras acuerdo migratorio

Grupo de 25 migrantes recibe atención de la OIM y cuenta con libre movilidad, según la institución

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Por Cristian Mora
Grupo de 25 personas deportadas desde Estados Unidos
La Defensoría verificó las condiciones del grupo de 25 personas deportadas, que reciben atención de la OIM tras su llegada al país. (Defensoría de los Habitantes/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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