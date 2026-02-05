El País

Defensoría cuestiona informe del Minae sobre Gandoca-Manzanillo y pide intervención de Sala IV

Defensoría expresó dudas técnicas y posibles vacíos en trazado del bosque a falta de validación independiente

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
En esta imagen aérea se observa en la esquina inferior izquierda el área talada en una de las dos fincas del empresario Allan Pacheco Dent, en Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur.
Toma aérea muestra parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, cuya delimitación y protección están bajo análisis tras los cuestionamientos técnicos planteados por la Defensoría de los Habitantes al informe del Minae. (Cortesía de Federico Lizano/Cortesía de Federico Lizano)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Refugio Gandoca-ManzanilloDefensoría de los HabitantesMINAESala IVMEdidas cautelares
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.