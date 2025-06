Cuestionan a la policía de Casa Presidencial (la DIS) por presuntos hostigamientos

El diputado de gobierno, Manuel Morales, cuestionó al asesor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Hans Sequeira, por el presunto hostigamiento que esta policía de Casa Presidencial estaría ejerciendo contra legisladores y sus allegados.

Morales encaró a Sequeira en una comisión de la Asamblea Legislativa mediante un intercambio de preguntas y respuestas. “No sé que me está diciendo”, le contestó el funcionario de Presidencia en una ocasión.

“Vuélvame a ver”, le increpó el legislador.

Morales declaró que no se deben utilizar medios estatales para perturbar la vida privada de las personas. Recordó que legisladoras como Johana Obando y Kattia Cambronero han denunciado ser víctimas de seguimientos. SIGA LEYENDO SOBRE ESTE TEMA PULSANDO AQUÍ

Diputado de gobierno teme que DIS persiga diputados y allegados

2. Tres alcaldes rechazan invitación para ir a Israel

Tres alcaldes costarricenses rechazaron una invitación de la Federación de Autoridades Locales de Israel (FLAI), para visitar Israel. La decisión se fundamenta en los recientes ataques del ejército israelí contra población civil en la Franja de Gaza y la dificultad para el ingreso de ayuda humanitaria.

Declinaron la invitación Carlos Hidalgo, Mario Redondo y Domingo Argüello, alcaldes de Turrialba, Cartago y Montes de Oca. SIGA LEYENDO SOBRE ESTE TEMA PULSANDO AQUÍ

3. Chaves admite que no bajó el precio de las medicinas

El presidente Rodrigo Chaves admitió que no funcionó la regulación de los márgenes de precios en los medicamentos impulsada por el Ejecutivo.

“Yo confieso que no lo logré, pero que me registren a ver si no he hecho todo el esfuerzo posible y lo sigo haciendo”, dijo Chaves durante una entrevista con Multimedios.

A su vez, el mandatario culpó de los resultados al gerente de Logística de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Esteban Vega de la O; a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y a empresas que participan en el mercado de medicamentos, específicamente al Grupo Dökka, antes conocido como Cuestamoras Salud.

El gobierno emitió un decreto según el cual los distribuidores mayoristas tendrán un margen entre el 11% y el 28%, mientras que los minoristas (supermercados y farmacias) manejarán márgenes del 25% al 43,5%.

A finales de marzo, la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) presentó una demanda contra el Estado con la intención de anular el decreto que regula los márgenes de ganancia en la venta de las medicinas, el cual vigente desde el 18 de febrero. La demanda fue interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Según la Coprocom, el decreto contiene una restricción al derecho de libertad de comercio y otros derechos fundamentales, que lo tornan ilegal y con roces de inconstitucionalidad. Además, dijo que no se analizó el posible desabastecimiento que se puede generar con esta normativa.

Por su parte, el Grupo Dökka subrayó que ha cumplido con todos los requerimientos de información por parte de las autoridades gubernamentales. “Hemos aportado datos auditados de nuestros márgenes reales de comercialización sin tener la obligación de hacerlo. Esta apertura refleja nuestra disposición constante al diálogo transparente”, afimó. SIGA LEYENDO SOBRE ESTE TEMA PULSANDO AQUÍ

4. Reforma a eurobonos aprobadoaen primer debate

Los diputados aprobaron el jueves, en primer debate, la reforma a la ley de eurobonos, la cual autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar dos emisiones de $1.000 millones cada una en títulos valores en el mercado internacional.

La iniciativa apenas tuvo los votos necesarios para su aprobación, pues 21 diputados votaron a favor de la iniciativa legal, mientras que 19 votaron en contra.

No obstante, en el segundo debate requerirá de 38 votos, lo que exigirá una labor de negociación de parte del gobierno. SIGA LEYENDO SOBRE ESTE TEMA PULSANDO AQUÍ

5. Rige baja en combustibles a partir de este viernes (con excepción del gas):

Gasolina súper: pasa de ¢692 a ¢665 (-¢27)

pasa de ¢692 a ¢665 Gasolina regular: pasa de ¢677 a ¢643 (-¢34)

pasa de ¢677 a ¢643 Diésel: pasa de ¢545 a ¢530 (-¢15)

pasa de ¢545 a ¢530 Gas licuado de petróleo (cilindro de 25 libras): pasa de ¢7.389 a ¢7.460 (¢71 más)