Dueña de farmacias La Bomba y Fischel responde sobre las críticas de Rodrigo Chaves

El Grupo Dökka, propietario de las cadenas de farmacias Fischel y La Bomba, respondió a los cuestionamientos del presidente Rodrigo Chaves por el fracaso —según el mandatario— del decreto del gobierno que regula los márgenes de ganancia en el precio de los medicamentos.

Chaves atribuyó el poco efecto de la medida de su gobierno a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), la Gerencia de Logística de la CCSS y a Grupo Dökka, anteriormente conocida como Cuestamoras Salud.

“Vea el descaro de este país y de los grupos de interés, la Comisión para la Competencia, financiada por los costarricenses, dice que el oligopolio entre el Grupo Cuestamoras, que manejan las (farmacias) Fischel (de) la familia Uribe, y más una o dos más empresas (...) está bien y que no hay que tocarlo”, dijo el mandatario en una entrevista en Multimedios.

José David Zúñiga, director del Centro de Servicios Compartidos de Grupo Dökka, indicó a La Nación que respetan la opinión de Coprocom, entidad con la que no tienen ninguna relación más que entregar la información que les solicitan.

“La metodología utilizada por este organismo para determinar concentración de mercado es la misma utilizada en todo el mundo, por lo que representa una opinión experta en la materia, y no concordamos con la descalificación pública vertida contra esta entidad”, recalcó Zúñiga.

El vocero del Grupo Dökka subrayó que han cumplido con todos los requerimientos de información por parte de las autoridades gubernamentales. “Hemos aportado datos auditados de nuestros márgenes reales de comercialización sin tener la obligación de hacerlo. Esta apertura refleja nuestra disposición constante al diálogo transparente”, afimó.

Zúñiga reconoció que solicitaron una audiencia a Chaves para abordar el tema de medicamentos, pero fue rechazada.

La Coprocom, presentó en enero pasado el Estudio de mercado del sector farmacéutico, donde señala que la regulación de los márgenes de precios en los medicamentos carece de justificación, ya que no se han comprobado sobreprecios que respalden esta medida.

“Nos hemos puesto a disposición del Poder Ejecutivo y Legislativo para colaborar en este desafío desde hace mucho tiempo”, indicó Zúñiga.

El Grupo Dökka es propietario de Distribuidora Cefa, Distribuidora EOS, Farmacia La Bomba, Laboratorios Labinsa, Farmacias Fischel, Cefa Nicaragua y Celmar, lidera el mercado de las droguerías con aproximadamente el 35% de participación.

Además, se ubica en el segundo puesto en cantidad de farmacias con las marcas La Bomba y Fischel, que en conjunto suman 124 establecimientos. El primer lugar lo tiene la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con 422 establecimientos.

El mandatario Rodrigo Chaves culpó de los resultados del decreto al gerente de Logística de la CCSS, Esteban Vega de la O, de boicotear su plan; a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y a empresas que participan en el mercado de medicamentos, específicamente al Grupo Dökka, antes conocido como Cuestamoras Salud.

“El plan de los medicamentos no nos funcionó”, aseveró Chaves durante una entrevista a Multimedios este 4 de junio. “Yo confieso que no lo logré pero que me registren a ver si no he hecho todo el esfuerzo posible y lo sigo haciendo”, dijo Chaves.