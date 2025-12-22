Cuando Sinart discutió bloque de despidos de funcionarios, sindicalista reclamó ‘coacción’ para aprobarlos

El Consejo Ejecutivo del Sinart, encabezado por el expresidente Fernando Sandí, acordó en diciembre de 2024 el despido de 19 funcionarios y plantear al Poder Ejecutivo el cierre técnico de la empresa.

Durante la penúltima sesión del Consejo Ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) de 2024, en la que se acordó por unanimidad el despido de 19 funcionarios como parte de un plan para reducir costos, el representante de los trabajadores reprochó al entonces presidente del Sinart, Fernando Sandí, por “coaccionar” a los miembros del Consejo para que votaran a favor de las destituciones.

En esa reunión, celebrada el 17 de diciembre de 2024, Sandí presentó ante el Consejo Ejecutivo un informe sobre el estado financiero del Sinart y sostuvo que los despidos en las plazas de choferes, secretarias, mensajería y asistencia contable permitirían un ahorro anual de ¢197.000 millones, argumentando que se trataba de “puestos que hoy no cumplen el 100% de sus funciones en una época moderna”.

El expresidente también advirtió que, de no aplicarse esas medidas como parte de un plan de reestructuración, la empresa pública corría el riesgo de cerrar.

Además, según consta en el acta CE-SO-039-2024, que se publicó casi un año después, Sandí sustentó que los despidos debían concretarse antes del cierre de la planilla del 31 de diciembre de 2024, con el fin de evitar giros adicionales de recursos.

“¿Queremos salvar la institución o queremos salvar a estos trabajadores? Sé que duele, es muy dura la pregunta, pero dígame, ¿qué es lo que quieren que hagamos? (...). (El bloque de despidos) está bien justificado financieramente, está bien justificado legalmente y está justificado laboralmente. Esas figuras se van mañana del Sinart y nada pasa en el Sinart. Si quieren hacer una red de cuido, hagan la red de cuido, pero les digo, de verdad, no pasa nada si esas figuras se van”, afirmó el expresidente.

El representante de los trabajadores, quien no cuenta con voto en el Consejo Ejecutivo, intervino para advertir que el “tono” de Sandí podía resultar “coaccionante”. A su juicio, estaba incitando a que los miembros votaran ese mismo día, sin concederles margen para asesorarse legalmente antes de tomar la decisión.

“Como representantes sí queremos dejar constar que nosotros nos oponemos completamente al despido así, de esta manera (...). Principalmente, Fernando, es hacerle un llamado a usted en cuanto a la forma en que se está dirigiendo a los miembros del Consejo, porque pareciera que los está coaccionando a que tienen que votar eso hoy (...). Para nadie es un secreto que cualquier decisión que se pueda tomar en cuanto a despidos puede contravenir en alguna decisión judicial, en posibles demandas en contra de la institución", expresó el representante sindical.

Sandí respondió que, en su condición de presidente, “estaba poniendo las cartas sobre la mesa” y que “no veía salida para el Sinart” si no se tomaban acciones como esas.

“Me suena más violento el tema que usted diga que los miembros del Consejo pueden tener consecuencias legales por esos temas. Eso es una amenaza y eso a mí no me gusta (...). Los miembros del Consejo ya son grandes, son profesionales, no le voy a poner a ninguno un revolver en la cabeza; tomarán la decisión que tengan que tomar", aseveró el entonces jerarca del Sinart, quien renunció al puesto en mayo de 2025.

Fernando Sandí, expresidente ejecutivo del Sinart, compareció ante la comisión investigadora de la empresa pública en marzo de 2024.

Acta se publicó casi un año después

El acta CE-SO-039-2024, en la que quedó consignado el intercambio sobre los despidos, se publicó en el sitio web del Sinart durante la semana del 9 de noviembre de 2025, es decir, once meses después de que se celebrara la sesión. La divulgación se dio luego de que La Nación solicitara el acceso al documento, debido a que todas las actas del 2024 se encontraban disponibles en el repositorio digital de la institución, con esa excepción.

Ante la ausencia de esta acta en el sitio web, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que cuenta con una seccional en el Sinart, también presentó desde el 7 de agosto una solicitud de información formal ante el Consejo. En el escrito, al cual tuvo acceso este diario, se requería la divulgación del acta correspondiente al 17 de diciembre de 2024 y otros siete documentos de 2025.

Además de Fernando Sandí, votaron a favor de los despidos Esmirna Sánchez, entonces representante de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica y hoy presidenta ejecutiva del Sinart, así como los representantes de la Unión de Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y los ministerios de Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Ambiente y energía (Minae), y Cultura y Juventud (MCJ).

También estuvieron presentes, aunque sin derecho a voto, el director general, el subdirector general, el asesor jurídico, el auditor interno, la asesora de la Presidencia Ejecutiva y la secretaria de la Dirección General del Sinart, así como los representantes de la Procuraduría General de la República y de los trabajadores.

Desde su concepción, el Sinart ha estado envuelto en crisis políticas y económicas. Como el único medio estatal, depende de las autoridades definir cuál será su rumbo ante un posible cierre técnico. (Juan Pablo Solís/Infografía LN)

Justificación financiera del Sinart ante los despidos

En la sesión ordinaria del 17 de diciembre de 2024, Fernando Sandí justificó ante el Consejo Ejecutivo del Sinart el despido de nueve secretarias, ocho choferes, un mensajero y la encargada de la caja chica de la Tesorería del Sinart con argumentos de carácter financiero.

En el caso de las secretarias, afirmó que sus funciones “ya no eran necesarias” dentro de la institución y que la supresión de esas plazas representaría un ahorro mensual de ¢8.260 millones y de ¢80.000 millones al año.

Respecto a los choferes, sostuvo que la salida de los ocho funcionarios permitiría un ahorro mensual de ¢6.000 millones y anual de ¢76.000 millones. “Ya la gente no va a reuniones como solía ir antes. El equipo, todas las tareas, ahora se pide en todos los currículums que la persona sepa manejar, entonces tienen obligación también de manejar los periodistas, los camarógrafos, todos tienen la posibilidad de hacerlo", expresó.

En relación con el puesto de mensajero, aseguró que el ahorro rondaría los ¢10.000 millones anuales. “La mensajería ya es distinta, prácticamente todo es digital. Si hay que enviar algo, podemos subcontratar o contratar un servicio externo”, afirmó.

El otro cargo afectado con el bloque de despidos fue el de la asistente contable. Según explicó Sandí, la eliminación de esa plaza obedecía a que “tecnológicamente ya se realizan todos esos trabajos”, por lo que no se requería un recurso humano para esas tareas. Esa medida, añadió, representaría un ahorro anual superior a ¢11.000 millones.

Como parte de los acuerdos del Consejo Ejecutivo, también se acordó que el cese de los trabajadores que integraban la seccional sindical debían tramitarse ante el Ministerio de Trabajo. No obstante, La Nación informó que una de esas funcionarias fue despedida con responsabilidad laboral, sin el aval de esa cartera, por lo que elevó el caso a los Tribunales de Justicia y obtuvo un fallo a su favor.

Desde noviembre pasado, la trabajadora, quien acumulaba 19 años de laborar en el Sinart y formaba parte de la seccional, debió ser reinstalada en su puesto con el pago de salarios caídos.