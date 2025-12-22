El País

Cuando Sinart discutió bloque de despidos de funcionarios, sindicalista reclamó ‘coacción’ para aprobarlos

Acta del 17 de diciembre de 2024 del Consejo Ejecutivo del Sinart, publicada tras casi un año de solicitudes y un amparo, revela tensión con expresidente Fernando Sandí. Lea lo que ocurrió en esa reunión

Por Sofía Sánchez Ramírez
Letrero con el logotipo del Sinart Costa Rica Medios y la palabra "Bienvenidos", ubicado en las instalaciones de la institución.
El Consejo Ejecutivo del Sinart, encabezado por el expresidente Fernando Sandí, acordó en diciembre de 2024 el despido de 19 funcionarios y plantear al Poder Ejecutivo el cierre técnico de la empresa. (Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio)







