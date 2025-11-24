El País

Trabajadora del Sinart logra restitución y pago de salarios caídos mediante sentencia judicial

La trabajadora fue cesada de su cargo en 2024 junto a 18 funcionarios más, entre ellos choferes, secretarias, un mensajero y una encargada de tesorería

Por Sofía Sánchez Ramírez
Letrero con el logotipo del Sinart Costa Rica Medios y la palabra "Bienvenidos", ubicado en las instalaciones de la institución.
El Sinart despidió a 19 funcionarios en 2024 como parte de un proceso de reestructuración que buscaba 'optimizar recursos'. (Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio)







SinartDespidos en el SinartAnep
