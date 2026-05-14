El País

Costa Rica cae en nota de seguridad aérea de OACI y queda por debajo de meta mundial

Promedió una calificación del 61,9% en auditoría realizada a finales del 2025, por debajo del 75% propuesto para los estados miembros al 2027

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Por Juan Fernando Lara Salas
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Vista de un avión en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la principal sede de tráfico aéreo de Costa Rica. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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