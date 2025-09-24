Costa Rica reabre espacio aéreo tras casi 7 horas de caos en aeropuertos por falla eléctrica en radar; MOPT ordena investigación

Aviones de varias líneas aéreas esperan cerca de las puertas de abordaje del Aeropuerto Juan Santamaría. Decenas de vuelos comerciales se vieron afectados por el cierre temporal del espacio aéreo nacional decretado por Aviación Civil la madrugada del miércoles.

Costa Rica reabrió su espacio aéreo a las 10:54 a. m. de este miércoles, luego de que se solucionara una falla eléctrica que afectó los sistemas de radar del aeropuerto internacional Juan Santamaría por casi siete horas y obligó a suspender operaciones en las principales terminales aéreas del país.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, confirmó que instruyó una investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer medidas que eviten una repetición de este tipo de incidentes.

La Dirección General de Aviación Civil había decretado en la madrugada una restricción temporal en el espacio aéreo costarricense, mediante un Aviso a los Aviadores (NOTAM), que abarcó un radio de 125 millas náuticas (231 kilómetros) desde el centro del país.

La medida impactó tanto al Juan Santamaría, en Alajuela, como al Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.

En el Santamaría, este el resumen de la afectación:

64 vuelos comerciales

8 vuelos de carga

65 vuelos domésticos

Un total de 4.580 pasajeros afectados

El Sindicato de Profesionales en Control de Tránsito Aéreo (Sitecna) aclaró, en un comunicado emitido el 24 de setiembre, que la crisis obedeció a una falla en el suministro eléctrico de los equipos de radar y no a un movimiento sindical.

Los vuelos permanecieron suspendidos por varias horas en el Juan Santamaría. Foto: Jose Cordero (Jose Cordero)

Otro gremio del sector, el Sindicato de Controladores Profesionales de Aproximación de Costa Rica (Siproc) responsabilizó a Aviación Civil.

En un comunicado, Siproc indicó que, en repetidas ocasiones, presuntamente advirtió a Aviación Civil y al MOPT sobre la necesidad de mantener personal técnico y de mantenimiento disponible las 24 horas, todos los días, para prevenir riesgos de este tipo.

La Nación consultó a la entidad por qué, no existen roles de trabajo 24/7 para personal técnico y de mantenimiento de los equipos de radar en el Aeropuerto Juan Santamaría; incluidos los equipos de comunicación.

La entidad no había respondido al momento de esta publicación.

Cientos de afectados

El cierre dejó a cientos de pasajeros varados en la terminal, con las salas de abordaje llenas de visitantes extranjeros y viajeros locales resignados a su suerte.

“Estábamos aquí desde las siete de la mañana, pero nos pasaron el vuelo para las 7:50 de la noche llegando a Panamá. La conexión que teníamos ahí se perdió, ahora vamos a ver qué pasa”, explicó la costarricense Patricia Zamora, vecina de San José y quien viajaba este día a San Diego (California, Estados Unidos).

Otra pasajera afectada, Edna Alvarado de Moravia, descubrió que su vuelo a Miami (Estados Unidos) se vio retrasado camino al aeropuerto gracias al taxista quien la llevó a la terminal.

“Van a pasar horas, salía al mediodía, pero dudo mucho que sea pronto porque esto es un efecto en cascada y otros vuelos antes del mío seguro saldrán antes”, explicó.

Una delegación de 60 personas de la Banda Municipal de Zarcero está varada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por el presunto problema del radar. (Eddy Hidalgo/Eddy Hidalgo)

La situación, según confirmó La Nación, mantuvo varias horas las salas de abordaje del Aeropuerto Juan Santamaría llenas, y los viajeros, muchos de ellos extranjeros, lucían resignados a esperar durante horas sentados en las butacas de esos espacios o en el suelo.

Fotos y videos obtenidos por este medio evidencian la magnitud de la espera, con pasajeros sentados en cada sitio disponible, mientras Aeris, el gestor de la terminal, emitía ocasionalmente avisos a través de los altavoces.

Aviación Civil tampoco ha indicado qué originó el fallo eléctrico.

La entidad solo confirmó en un comunicado que la falla se presentó en los sistemas de radar del aeropuerto en la madrugada de este día y que la suspensión de operaciones era una medida necesaria para garantizar la seguridad operacional, la cual es la máxima prioridad de la institución.