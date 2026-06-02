El País

Contraloría halló incongruencias y desorden en activos manejados por UNOPS durante ejecución de contratos de Conavi

Donaciones y traslados se ejecutaban mediante órdenes verbales, bienes comprados con fondos públicos aún no han sido devueltos

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Por Patricia Recio
La rotonda de la Bandera, en Circunvalación, fue una de las obras gestionadas por UNOPS, se entregó en el 2022, con más de dos años de atraso. (Rafael Pacheco Granados)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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