El País

Consejo Universitario de la UCR envía advertencia a ministro de Educación

Mensaje fue enviado en el marco de las negociaciones del FEES 2027. Representante del Consejo Universitario afirmó que, más que advertencia, es una ‘acotación’

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Tercera negociación del FEES 2026
Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, y Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, negociarán, junto a los otros rectores y ministros el FEES 2927. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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