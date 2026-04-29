El País

Colegio de Periodistas toma decisión sobre Douglas Sánchez tras denuncia por supuestamente sugerir ‘montarle la cama’ al director del OIJ

En febrero pasado, el director suspendido del OIJ, Randall Zúñiga, denunció al periodista ante el Colper

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Por Sebastián Sánchez
Shirley Álvarez Douglas Sánchez
Douglas Sánchez fue denunciado por el director del OIJ, Randall Zúñiga. (Instagram)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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