Colegio de Periodistas toma decisión sobre Douglas Sánchez tras denuncia por supuestamente sugerir ‘montarle la cama’ al director del OIJ

Douglas Sánchez fue denunciado por el director del OIJ, Randall Zúñiga.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) acordó trasladar al Tribunal de Honor la denuncia presentada contra el comunicador Douglas Sánchez, por la supuesta intención de “manipular” a varias mujeres en la causa judicial que se sigue por presuntos delitos sexuales contra Randall Zúñiga, director suspendido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La decisión fue adoptada en la sesión del pasado 24 de marzo, tras acoger la recomendación de la Fiscalía de ese colegio profesional. Ese tribunal es quien tiene la competencia de resolver una eventual sanción a Sánchez.

Caso se elevó al Tribunal de Honor

En febrero pasado, Zúñiga denunció al entonces director de Central Noticias del Canal ¡OPA!, por una posible falta a la ética profesional.

En la queja, el suspendido director alegó que Sánchez “manipuló, guió, condujo, orquestó” a un grupo de mujeres denunciantes en su contra, sugiriéndoles “hacer una cama” o un “fijo”, en medio de la investigación penal que enfrenta el jefe policial por presuntas violaciones y contagio venéreo.

¡OPA! publicó, en octubre pasado, una serie de reportajes que destaparon unos supuestos hechos cometidos por Zúñiga en contra de un grupo de mujeres.

En el acta pública del Colper, el fiscal, Diego Coto, presentó a los directivos de ese colegio profesional una investigación preliminar sobre los hechos denunciados.

A criterio del fiscal, los hechos denunciados “podrían constituir, eventualmente, en una afectación a los deberes de tratamiento responsable de la información, así como los principios de respeto a la dignidad de las personas y de integridad en el ejercicio profesional”.

Coto enumera, además, una serie de artículos del Código de Ética y Deontología del Colper que presuntamente Sánchez podría haber violentado.

“Es importante recordar que el Código de Ética establece que la persona profesional en comunicación debe actuar con responsabilidad frente a la sociedad, procurando que la información que difunde sea verificada, contextualizada y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas involucradas", señaló.

Según el fiscal, “existen elementos suficientes” para recomendar a la Junta Directiva del Colper elevar el expediente al Tribunal de Honor de ese colegio, para que dicho órgano proceda a conocer el asunto.

La recomendación fue acogida de forma unánime en el seno de la Junta Directiva de ese colegio profesional, presidido por la periodista Yanancy Noguera.

¿Por qué se le investiga a Douglas Sánchez?

Un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que trascendió en febrero pasado, señaló a Sánchez de supuestamente haber sugerido citar al director suspendido de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, a un motel, con el fin de “montarle la cama” y “un fijo”.

La sugerencia la habría hecho Sánchez en un grupo de mensajería conformado por cuatro mujeres que denunciaron al jerarca de la Policía Judicial por presunta violación y abuso de autoridad.

El informe interviene los teléfonos celulares de Zúñiga y de las presuntas víctimas.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), denunció al periodista Douglas Sánchez ante el Colper. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El documento expone que las mujeres buscaron al periodista para contar sus relaciones con Zúñiga y le compartieron pantallazos de conversaciones que sostenían con el jerarca.

El grupo entre Sánchez y las demandantes se conformó el 19 de octubre del 2025, de acuerdo con el informe. Este documento detalló que el grupo contenía aproximadamente 2.729 mensajes y 1.432 archivos adjuntos y se nombró “Tres mujeres, tres historias, y un ángel que nos acompaña”. En principio, el grupo tenía por nombre: “Hermanas de leche”.

Al día siguiente, se lee en el informe, en ese mismo grupo Sánchez habría propuesto a las mujeres citar al jerarca en un motel y ponerle un fijo. Así se dio el intercambio de acuerdo con el documento del OIJ.

− Douglas Sánchez: Ahora que tal si lo citamos en un tipo motel?

− Douglas Sánchez: Le montamos la cama y le ponemos un fijo?

− Presunta víctima: Sería buenísimo y en horas laborales.

− Otra presunta víctima: Oki voy a sacarle más información por audios.

− Douglas Sánchez: Que hable del presidente, de doña Pilar.

Ese mismo día, en otra serie de capturas de pantalla integradas en el informe, el periodista consulta si es posible lograr que Zúñiga hable del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Así consta en la conversación:

Douglas Sánchez: ¿Podemos lograr que hable del presidente como tal?

¿Podemos lograr que hable del presidente como tal? Presunta víctima: El mae odia al presidente.

El mae odia al presidente. Douglas Sánchez: El tema es que lo diga expresamente en un audio.

“Yo creo que hay que comprobar que estaba en horario de trabajo y que el uso de fondos públicos para esos fines, creo que es un despido inmediato. Eso es lo que tenemos que comprobar”, agregó el comunicador Sánchez.

La primera denuncia en contra de Randall Zúñiga, de tres en total, se presentó el 24 de octubre en la Fiscalía Adjunta de Género. En ellas, se habla de posible violación, abuso de autoridad y violación de datos personales.

Desde entonces, el jerarca está suspendido y separado de sus funciones.