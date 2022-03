CCSS revisa propuesta de Hacienda para resolver pensión de 2.700 personas

La Dirección Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revisa con lupa una propuesta del Ministerio de Hacienda que busca resolver una presa de 2.766 casos pendientes de resolución para el traslado de cuotas al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). La oferta de convenio consiste en hacer pagos cada tres meses y usar para ello recursos de préstamos internacionales.

El director de Pensiones de la CCSS, Ubaldo Carrillo, explicó a La Nación que un convenio de la naturaleza que propone Hacienda tiene implicaciones en la solvencia y sostenibilidad del IVM, a mediano y largo plazo, y que por eso mismo se trasladó para su estudio a la Dirección Actuarial.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas Segura, confirmó la existencia de una lista de 2.766 resoluciones pendientes de trabajadores que cotizaron para diferentes regímenes y se quieren pensionar. El traslado de sus cuotas desde Hacienda a los sistemas de pensiones del Magisterio (Jupema) o de la CCSS (IVM) está atascado hace años por falta de fondos y de un sistema ágil que les garantice la portabilidad de sus cotizaciones, o su traslado entre regímenes.

Los fondos pendientes a trasladar superan los ¢5.520 millones. De ellos, más de ¢4.897 millones deben pasar al seguro de pensiones de la CCSS, según el dato de la Contabilidad Nacional a octubre del 2021. Otra cifra, que supera los ¢622 millones, se le debe trasladar a Jupema, de acuerdo con datos de la Tesorería Nacional, del 21 de febrero.

“Hacienda propone pagos cada tres meses haciendo uso de recursos de préstamos que vienen a Costa Rica y se aprueban en la Asamblea (Legislativa). Todo esto tiene que analizarse en la instancia técnica, que es la Dirección Actuarial, para poder generar una calificación sobre la porpuesta.

“El Reglamento del IVM establece un traslado inmediato de las cuotas, de acuerdo a las técnicas actuariales. No establece plazos. Al proponer Hacienda pagos cada tres meses y tomar recursos de préstamos internacionales, evidentemente esto le genera algún nivel de incertidumbre a la dinámica (del régimen de pensiones)”, dijo Cubillo.

La CCSS reformó el artículo 46 del Reglamento al IVM para facilitar el traslado de cuotas de otros regímenes a la Caja y viceversa. Según Carrillo, esta reforma permite no solo el traslado de cotizaciones, sino también consolidar el beneficio, para mejorarlo en algunos casos.

“Pasa un tiempo desde que esa resolución sale (de Hacienda) y los recursos son girados a la CCSS. Y la Caja no puede registrar cotizaciones si no entra el dinero. Muchos costarricenses están así: con resolución generada, pero Hacienda no tiene presupuesto y debe hacer presupuestos extraordinarios para poder financiar el traslado de cuotas. El año pasado, recibimos cerca de ¢1.500 millones. Quiere decir que sí se está moviendo, pero la demanda es mucha y (Hacienda) solo tenía ese presupuesto. Los que no entraron dentro de esa dinámica presupuestaria tienen que esperar”, explicó Carrillo a inicios de marzo.

En la propuesta enviada a la CCSS por Hacienda, el ministerio se compromete a lo siguiente:

Emitir las resoluciones de traslado y devolución de cuotas de conformidad al artículo 46 del Reglamento de IVM.

Pagar a la CCSS, cada tres meses, los montos que se hayan fijado en las resoluciones emitidas y notificadas en ese trimestre.

Pagar a la CCSS en los 15 días hábiles posteriores al final de cada trimestre.

Realizar las gestiones necesarias para mantenerse al día.

Informar a la Caja el monto de cada una de las resoluciones pagadas en cada trimestre.

