Diez horas de caminata entre barro y cianuro para documentar el brutal avance de la minería ilegal en la frontera norte. Expedientes de compras públicas revisados línea por línea y contrastados con registros de financiamiento electoral. Madres que aceptaron contar cómo perdieron a sus hijos menores de edad, inocentes, en medio de la crisis de homicidios que ha convertido a Costa Rica en un país de más de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Eso es el periodismo de investigación de La Nación, y en este ‘Black Friday’ puede leerlo completo con una oferta especial. Hasta el 29 de noviembre de 2026, los nuevos suscriptores pueden adquirir la membresía digital anual por $22,99 / año, en lugar de su precio regular de $129,99.

¿Cómo activar la oferta y hasta cuándo está disponible?

La promoción de ‘Black Friday’ aplica solo para nuevos suscriptores y estará vigente hasta el 29 de noviembre de 2026. El ahorro, además, no termina en el primer año:

Primer año: $22,99.

Segundo año y siguientes: $59,99 anuales, un precio preferencial que se mantiene de forma permanente.

Precio regular de referencia: $129,99 anuales.

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Cada una de estas investigaciones exigió semanas de trabajo, revisión de documentos y verificación rigurosa. Su suscripción hace posible que sigamos haciéndolo.

Estas son seis de las investigaciones que tendrá a su alcance desde el primer día:

1. Diez horas en el cerro tomado por la minería ilegal

Un equipo de La Nación recorrió más de 20 kilómetros de selva para llegar al corazón del cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, en la frontera con Nicaragua. Fue el primer medio en registrar gráficamente la devastación que dejan entre 200 y 300 coligalleros, con túneles de hasta 40 metros de profundidad en esa colina.

El reportaje documenta piletas con cianuro que envenenan nacientes, siete estructuras criminales identificadas por el Ministerio de Seguridad y pagos a oficiales que, según las autoridades, alcanzan hasta ¢2 millones diarios. También revela el costo del operativo policial: $1 millón al mes.

Lea aquí ‘Fiebre de oro, barro y cianuro: 10 horas en el cerro controlado por siete grupos criminales y su devastación ambiental’

2. ‘No solo se matan entre ellos’

Entre enero de 2022 y el 27 de abril de 2026, 259 personas inocentes murieron en Costa Rica en medio de ataques de bandas criminales, según datos del OIJ. Equivalen a siete de cada 100 homicidios del periodo.

La investigación reconstruye, con el testimonio de sus madres, la vida de dos jóvenes de 17 años asesinados en Barrio Cuba mientras grababan un video en TikTok, en vivo, con sus amigos. Además, muestra que los menores de edad fallecidos como víctimas colaterales pasaron de 3 en 2022 a 12 en 2025.

Lea aquí ‘No solo se matan entre ellos: La historia de dos menores asesinados en vivo en TikTok’

3. Las ambulancias sin concurso y los financistas de campaña vinculados a la empresa que las vendió

El Cuerpo de Bomberos adjudicó de forma directa la compra de 40 ambulancias por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones). Invocó una instrucción de la presidenta Laura Fernández para aplicar un procedimiento de urgencia.

La Nación revisó el expediente en Sicop: la institución invitó solo a un consorcio sin ventas previas de ambulancias al Estado costarricense, cuya oferta era la más cara en un estudio de mercado de cinco páginas. Quedaron fuera dos empresas con experiencia en el país, una de ellas con un precio $2,3 millones menor.

La investigación siguió el rastro de la empresa adjudicada. Un representante legal y el fiscal de SGSV, firma que integra el consorcio, compraron bonos de la campaña del gobernante Partido Pueblo Soberano por ¢43 millones y ¢9 millones, según los registros entregados al TSE. Ambos aparecen copiados en los correos del trámite con Bomberos; uno reconoció la compra y la describió como una inversión, el otro no respondió las consultas.

Lea aquí la investigación sobre la compra de ambulancias

Lea aquí la entrega sobre los financistas de campaña

4. El BMW que Pueblo Soberano le cobra al TSE

En octubre pasado publicamos que, desde marzo, el Partido Pueblo Soberano envió al Tribunal Supremo de Elecciones facturas de ¢1,2 millones mensuales por el alquiler de un BMW X1 2026 que usa la diputada y presidenta del partido, Mayuli Ortega. La agrupación pretendía que se le reembolsen con la deuda política, es decir, con fondos públicos.

El contrato de 48 meses sumaría $126.960 (unos ¢57,9 millones). La investigación también reveló el alquiler de un Toyota Prado 2026 para el tesorero suplente.

Tras la publicación de La Nación, el TSE abrió una investigación preliminar y luego rechazó cubrir con fondos de la deuda política el alquiler de ambos vehículos. El 16 de noviembre, Mayuli Ortega anunció que pagará de su bolsillo, mediante un plan de pago, el costo acumulado del BMW, aunque defendió que su asignación respondió a una recomendación técnica del partido.

Lea aquí la investigación sobre los vehículos del PPSO

Lea aquí cómo reaccionó Mayuli Ortega tras el rechazo del TSE

5. De ‘ratas’ a ‘mentirosillos’: cinco años de ataques desde Zapote

La Nación analizó 59 conferencias de prensa semanales del Poder Ejecutivo, en periodos comparables entre 2022 y 2026, para medir cómo evolucionó el lenguaje de confrontación de Rodrigo Chaves y Laura Fernández. Cada hallazgo se verificó contra la grabación de origen.

El análisis registra un aumento sostenido de frases agresivas: 10 en 2022 y 18 en 2025, frente a 37 en los primeros 100 días de 2026, de las cuales 31 corresponden a Fernández. También muestra cómo los ataques pasaron de grupos amplios a personas con nombre y apellido, y de metáforas animales a la ridiculización.

Lea aquí ‘De ratas a mentirosillos’

6. Una aparente pista clandestina en Gandoca-Manzanillo

Con un dron, imágenes satelitales y los mapas del Registro Nacional de Humedales, La Nación confirmó la tala y el relleno de un humedal dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, cerca de la frontera con Panamá. Allí se abrió una aparente pista de aterrizaje de 500 metros de largo, invisible desde la calle más cercana.

Según expertos en aviación consultados, una franja así permitiría operar avionetas con hasta 450 kilos de carga. La Fiscalía Agraria Ambiental investiga a 20 personas por la destrucción, y la DEA sospecha que el narcotraficante conocido como Pecho de Rata, extraditado a EE. UU., compró una finca en la zona para recibir aviones con cocaína.

Lea aquí la investigación sobre la pista en Gandoca-Manzanillo