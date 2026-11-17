La diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega Guzmán, anunció que asumirá de su bolsillo el costo del alquiler del BMW X1, modelo 2026, después de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó reconocer ese gasto con fondos públicos.

Ortega informó que pagará la totalidad del costo acumulado del vehículo hasta la fecha, mediante un plan de pago formal para evitar pérdidas económicas a la agrupación, según detalló en un comunicado publicado en las redes sociales del PPSO.

La legisladora defendió la asignación del automóvil. Según explicó, la decisión respondió a una recomendación técnica del Departamento de Tesorería del PPSO, que evaluó distintas cotizaciones bajo criterios de proporcionalidad, transparencia y legalidad.

Ortega reconoció que el uso de un BMW generó cuestionamientos entre la ciudadanía y sostuvo que las decisiones administrativas deben rectificarse cuando afectan la confianza pública.

El pronunciamiento ocurrió después de que el TSE rechazó pagar con fondos públicos el alquiler del BMW asignado a Ortega y de un Toyota Prado 2026 utilizado por Raúl Zamora Trejos, tesorero suplente del partido.

Según información revelada por La Nación, el alquiler mensual del BMW rondó los ¢1,2 millones, mientras que el Toyota Prado superó el ¢1 millón mensuales.

El contrato del BMW tenía una duración de 48 meses, desde marzo del 2026 hasta marzo del 2030. De mantenerse la mensualidad reportada, el costo total ascendería a ¢57,9 millones.

En su comunicado, Ortega también afirmó que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE no reconoció el 68% de los gastos presentados por Pueblo Soberano, situación que, según indicó, afectará las finanzas de la agrupación.

Agregó que entregó la documentación correspondiente a las autoridades y manifestó su disposición a someter los gastos de la agrupación a una auditoría abierta.

Alquiler de BMW de Mayuli Ortega generó denuncias e investigación del TSE

La polémica por el alquiler del BMW X1, modelo 2026, surgió después de que La Nación reveló, el 26 de octubre, que el PPSO pretendía cobrar al TSE ese arrendamiento.

El TSE abrió una investigación administrativa preliminar tras recibir dos denuncias ciudadanas relacionadas con estos gastos.

El 29 de octubre, el Frente Amplio presentó una para solicitar una revisión del alquiler del BMW y determinar si el automóvil se utilizaba exclusivamente para actividades partidarias.

El 11 de noviembre ante una consulta de La Nación, la exdiputada Pilar Cisneros evitó respaldar el alquiler y afirmó que correspondía a Ortega explicar la decisión. Cisneros recordó que durante sus cuatro años como legisladora no utilizó vehículos ni combustible de la Asamblea Legislativa.

Posteriormente, el TSE rechazó reconocer con fondos de la deuda política el alquiler del BMW de Ortega y de un Toyota Prado 2026 utilizado por Raúl Zamora Trejos, tesorero suplente del PPSO.