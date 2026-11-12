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Política

Pilar Cisneros sobre BMW de Mayuli Ortega que PPSO pretende cobrar al TSE: ‘Yo fui diputada cuatro años, nunca usé un carro de la Asamblea, no usé una gota de gasolina’

La exdiputada oficialista aseguró que Mayuli Ortega debe responder por los cuestionamientos sobre el alquiler del BMW que investiga el TSE

Conferencia de prensa
Conferencia de prensa el 10-06-26 en casa presidencial en Zapote San Jose. En la foto Pilar Cisneros Gallo con Rodrigo Chavez y Carolina Delgado Ramírez del INAMU Esteban Bermudez

Silvia Ureña Corrales y Cristian Mora