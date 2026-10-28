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Editorial

Editorial: La lógica de Pueblo Soberano: vehículos de lujo frente a promesas de austeridad

Mientras el gobierno exige recortes y pide a las instituciones públicas ‘zocarse la faja’, Pueblo Soberano pretende que con fondos públicos se paguen ¢108 millones por el alquiler de un BMW X1 y un Toyota Prado VX, ambos modelo 2026, para uso de sus dirigentes

Mayuli Ortega, presidenta del partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió las acusaciones de traición que Laura Fernández, candidata presidencial, lanzó contra los delegados de la agrupación.
La diputada y presidenta del oficialista PPSO, Mayuli Ortega, justificó que su partido le asigne un vehículo de uso discrecional BMW 2026 y le cargue el costo al Estado. Argumentó que parte de la prensa quiere hacerle daño a su agrupación. La Nación/Lucía Astorga
La Nación

El llamado del gobierno de la presidenta Laura Fernández a la austeridad en el uso de recursos públicos enfrenta ahora una prueba dentro de su propio partido, Pueblo Soberano (PPSO), el cual pretende que con dinero público se pague el alquiler de dos vehículos de lujo, año 2026, para uso de sus dirigentes durante cuatro años.

Se trata de un BMW X1 asignado a la presidenta del PPSO y diputada, Mayuli Ortega Guzmán, y de un Toyota Prado VX para empleo, principalmente, del tesorero suplente Raúl Zamora Trejos, aunque lo pueden conducir el secretario general, Freddy González, o “a quien se designe”.

La intención choca con el discurso que pregonan Fernández y su ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, quienes han insistido en recortar el gasto público, han exigido a las instituciones “zocarse la faja” y han advertido de que “hay privilegios que Costa Rica ya no puede ni debe pagar”.