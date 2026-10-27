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Política

Mayuli Ortega justifica que Pueblo Soberano le cargue a las finanzas públicas un BMW 2026 para su uso discrecional: ‘Estamos comprometidos con el gobierno del cambio’

La diputada argumentó que parte de la prensa quiere hacerle daño a su agrupación

La Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se suspendió este domingo luego de que se rompiera el quórum necesario para continuar la sesión.
Mayuli Ortega, presidenta y diputada del PPSO, utiliza un auto de lujo que el PPSO pretende que el TSE pague con fondos de la deuda política. En la imagen, está junto al secretario general del partido Freddy González. Cristian Mora

Natasha Cambronero y Aarón Sequeira

La diputada y presidenta del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega Gúzman, justificó el hecho de que su partido le asigne un vehículo de uso discrecional BMW 2026 y luego le cargue el costo al Estado. Argumentó que parte de la prensa quiere hacerle daño a su agrupación, la cual sigue comprometida con el gobierno del cambio.

Este lunes 26 de octubre, La Nación dio a conocer que el PPSO le está cobrando al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una factura mensual de ¢1,2 millones por el arrendamiento del vehículo de Ortega y otra de ¢1 millón mensual para alquilar una Toyota Prado VX modelo 2026, asignada principalmente al tesorero suplente Raúl Zamora Trejos.

BMW Mayuli Ortega
Este es el vehículo BMW que arrendó el PPSO y que usa la diputada Mayuli Ortega. El mismo está estacionado en el parqueo de la Asamblea Legislativa, en el espacio número ocho, que fue el que adminstración le otorgó a ella. Además, en el parabrisas aparece su placa de diputada, la número cuatro (Cortesía/La Nación/Cortesía/La Nación)