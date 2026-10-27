Mayuli Ortega justifica que Pueblo Soberano le cargue a las finanzas públicas un BMW 2026 para su uso discrecional: ‘Estamos comprometidos con el gobierno del cambio’

La diputada y presidenta del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega Gúzman, justificó el hecho de que su partido le asigne un vehículo de uso discrecional BMW 2026 y luego le cargue el costo al Estado. Argumentó que parte de la prensa quiere hacerle daño a su agrupación, la cual sigue comprometida con el gobierno del cambio.

Este lunes 26 de octubre, La Nación dio a conocer que el PPSO le está cobrando al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una factura mensual de ¢1,2 millones por el arrendamiento del vehículo de Ortega y otra de ¢1 millón mensual para alquilar una Toyota Prado VX modelo 2026, asignada principalmente al tesorero suplente Raúl Zamora Trejos.

Este es el vehículo BMW que arrendó el PPSO y que usa la diputada Mayuli Ortega. El mismo está estacionado en el parqueo de la Asamblea Legislativa, en el espacio número ocho, que fue el que adminstración le otorgó a ella. Además, en el parabrisas aparece su placa de diputada, la número cuatro

Tras una consulta de La Nación, Ortega evadió atender consultas de una periodista y, por el contrario, se pronunció en el plenario legislativo, donde dijo lo siguiente:

“El PPSO renta dos vehículos para el desarrollo de sus actividades diarias, gastos reconocidos y redimibles, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente, siempre que cumplan los requisitos como lo estamos haciendo.

”Es una posibilidad que tienen todas las agrupaciones políticas. Como presidente del PPSO mantengo una agenda de trabajo sumamente exigente. Mi jornada empieza muy temprano en la sede del partido, posteriormente me traslado a la Asamblea Legislativa, donde cumplo mis funciones como diputada de la República, desde las 9 a. m. hasta que finaliza la jornada parlamentaria. Después regreso a la sede del partido, donde muchas veces continuo trabajando hasta cerca de la medianoche, igual que todos los fines de semana.

”Precisamente para atender estas responsabilidades, el Comité Ejecutivo Superior (CES) del Partido Pueblo Soberano me asignó un vehículo de uso discrecional.

”Resulta lamentable que algunos sectores de la prensa pretendan convertir una actividad administrativa ordinaria en motivo de polémica, alimentando sospechas y confusión. Costarricenses, estamos comprometidos con el gobierno de la administración del cambio y la continuidad , tanto de la administración pasada como de esta administración de doña Laura Fernández. Aquí nuestro compromiso es con Costa Rica y no con polémicas artificiales que quieren nada más hacernos daño, oscurecernos y eso no lo van a poder lograr".

Pueblo Soberano cobra al TSE alquileres de vehículos de lujo con deuda política

‘Razones de conveniencia y precio’

Ambos contratos de arrendamiento de los vehículos fueron firmados por Mayuli Ortega, como presidenta de Pueblo Soberano, aunque el de la Toyota Prado también tiene la firma de Raúl Zamora, el tesorero suplente.

Este reconoció, ante una consulta de este diario, que él es quien más ese carro 4x4 para asuntos de la agrupación. Negó que lo usara para temas personales.

“En nuestro caso decidimos alquilar dos vehículos a largo plazo por razones de conveniencia y precio. Este factor bajó considerablemente su costo. Se han necesitado en todo momento, recorriendo todo el país, atendiendo asuntos partidarios y requerimientos solicitados por el TSE.

”Se realizaron varias cotizaciones, sin embargo, muchas agencias nos cerraron las puertas, por el hecho de ser partido político. Finalmente, topamos con suerte en estas dos compañías y además con montos bastante proporcionales al valor de mercado.

”Doña Mayuli es la presidente del Comité Ejecutivo Superior del partido y tiene que desplazarse todos los días desde la Asamblea Legislativa a la sede del partido para cumplir con los deberes que demanda este cargo", alegó Zamora.