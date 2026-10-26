Pueblo Soberano le carga a las finanzas públicas el alquiler de un BMW 2026 para uso discrecional de la diputada Mayuli Ortega

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) le está cobrando al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ¢1,2 millones mensuales por el alquiler del vehículo de lujo que utiliza la diputada y presidenta de la agrupación, Mayuli Ortega Guzmán.

Desde marzo pasado, el partido de gobierno le envía al TSE una factura mensual por ese monto, o el equivalente a $2.645, con la pretensión de que el Estado se la reembolse con fondos públicos. El PPSO pide que se le reintegre el dinero con su deuda política, a la cual tuvo derecho por la cantidad de votos que obtuvo en las elecciones de febrero del 2026.

El vehículo que utiliza Ortega es un BMW, modelo X1, color negro, del 2026 . Así consta en el contrato de arrendamiento de 48 meses que el PPSO firmó con una proveedora de autos. El alquiler se extiende desde el 6 de marzo del 2026 hasta el 6 de marzo del 2030.

A lo largo de esos cuatro años, el monto desembolsado ascendería a $126.960, unos ¢57,9 millones, al tipo de cambio del Banco Central de este 26 de octubre. En el Registro Nacional, el vehículo reportado al TSE tiene un valor fiscal de ¢15,7 millones y aparece con un contrato de compra fue por $57.000 (¢26 millones).

Al término del contrato, la agrupación debe devolver el vehículo; no se convierte en un activo de la agrupación.

El acuerdo contractual lo firmó la propia diputada Mayuli Ortega el 3 de marzo del 2026, como presidenta del PPSO, con Daniel Muñiz, apoderado generalísimo de Corporación Saver S. A., en las oficinas de Economy Rent a Car, en Alajuela. Se consignó que el auto, con tracción 4 x 2 y un motor de 1.800 centímetros cúbicos, se entregó ese mismo mes con una placa provisional.

Este es el vehículo BMW que arrendó el PPSO y que usa la diputada Mayuli Ortega. En la imagen, está estacionado en el parqueo de la Asamblea Legislativa, en el espacio número ocho, que la dminstración le otorgó a ella. Además, en el parabrisas aparece su placa de diputada, la número cuatro. (Cortesía/La Nación/Cortesía/La Nación)

Vehículo parqueado en el Congreso

En el anexo 3 del contrato, se anotaron los números de motor y de chasis. Con ambas cifras es posible hallar en el Registro Nacional la placa que ese auto utiliza en la actualidad. Allí consta que ambas identificaciones están vinculados con la placa ADL-691 que, en efecto, está a nombre de Corporación Saver S. A.

Esta placa y las especificaciones del vehículo coinciden con el que Mayuli Ortega utiliza para ir a Asamblea Legislativa. Así lo constataron varias fuentes a La Nación, quienes en días distintos la vieron entrar y salir en el mismo vehículo.

En una imagen en poder de este diario se puede observar al carro estacionado en el parqueo del Congreso, en el espacio número ocho, el que la administración le asignó a la diputada de la fracción de gobierno.

En el parabrisas está colocada la placa de diputada número cuatro, la que se le otorgó a Mayuli Ortega, según el orden en que se fueron adjudicando las curules con base en los votos válidos emitidos en las elecciones del pasado 1.° de febrero.

El PPSO ya envió al TSE cuatro facturas por ese contrato de arrendamiento que, en conjunto, suman ¢5 millones y corresponden a las mensualidades de marzo, abril, mayo y junio pasado.

El primero de esos comprobantes de pago consta en la liquidación de gastos de la pasada campaña electoral y los otros tres en la liquidación del segundo trimestre de este año, como parte de sus gastos de operación.

Además, constan las facturas, los pagos hechos a Corporación Saver S. A. y el contrato de alquiler.

Extracto del contrato de arrendamiento del BMW que firmó Mayuli Ortega en nombre de Pueblo Soberano. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Otro arrendamiento millonario para el tesorero suplente

En la liquidación de gastos que Pueblo Soberano envió al TSE, correspondiente al segundo trimestre de este año, aparece el arrendamiento de otro carro de lujo. En este caso, se trata de un Toyota Prado VX, color bronce, modelo 2026.

El contrato también fue firmado por Mayuli Ortega, en nombre del PPSO, con Andrés Lang Schachtel, apoderado generalísimo de Sociedad Rentacar Centroamérica S. A. (Hertz Renting).

A diferencia del otro, en este también aparece la firma de Raúl Zamora Trejos, actuando en ese momento como tesorero nacional de la agrupación y quien es la persona que lo utiliza la mayor parte del tiempo. Él actualmente es el tesorero suplente, porque la tesorería la asumió el asesor presidencial Alexánder Astorga.

Este se suscribió el 23 de marzo anterior y ese mismo día se entregó. La mensualidad es de $2.260, equivalentes a ¢1.031.000.

Igual que el contrato del vehículo de Ortega, este es por 48 meses. Es decir, que la agrupación desembolsaría $108.480 al término del mismo (¢49,5 millones). En el Registro Nacional aparece con un valor fiscal de ¢24,3 millones y un contrato de compra por $103.000 (¢47 millones).

El PPSO ya pidió al Tribunal el reembolso de tres pagos a Hertz Renting, por un total de ¢2,7 millones.

Ahora, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE deberá analizar la documentación y determinar si procede el reembolso de esas facturas con fondos públicos.

‘Tenemos autorización del Comité Ejecutivo Superior’

La Nación contactó a Mayuli Ortega por teléfono y ella de inmediato remitió a la periodista con uno de sus asesores. Cuando se le indicó el tema, facilitó el número del tesorero Raúl Zamora, quien aseguró, era el encargado para hablar del tema.

Zamora reconoció que Ortega es quien usa el BMW y él utiliza el Toyota Prado, aunque este último, precisó, también lo puede manejar el secretario general, Freddy González, o “a quien se designe”.

Detalló que los contratos fueron autorizados por el Comité Ejecutivo Superior (CES) del PPSO y que se utilizan para “movimiento de todo el partido”.

“Decidimos alquilar dos vehículos a largo plazo por razones de conveniencia y precio. Este factor bajó considerablemente su costo. Se han necesitado en todo momento, recorriendo todo el país, atendiendo asuntos partidarios y requerimientos solicitados por el TSE.

”Doña Mayuli es la presidente del Comité Ejecutivo Superior del partido y tiene que desplazarse todos los días desde la Asamblea Legislativa a la sede del partido para cumplir con los deberes que demanda este cargo", alegó Zamora.

Pueblo Soberano cobra al TSE alquileres de vehículos de lujo con deuda política

Mayuli Ortega alega que todos los partidos pueden hacerlo

Posteriormente, Mayuli Ortega alegó que todos los partidos tienen la posibilidad de hacer este tipo de gastos y que el PPSO le autorizó el uso discrecional del carro.

“Como presidente del PPSO, mantengo una agenda de trabajo sumamente exigente. Mi jornada empieza muy temprano en la sede del partido, posteriormente me traslado a la Asamblea Legislativa, donde cumplo mis funciones como diputada de la República, desde las 9 a. m. hasta que finaliza la jornada parlamentaria. Después, regreso a la sede del partido, donde muchas veces continuo trabajando hasta cerca de la medianoche, igual que todos los fines de semana”, dijo.

Argumentó además ue algunos sectores de la prensa quieren “convertir una actividad administrativa ordinaria en motivo de polémica, alimentando sospechas y confusión”.

Factura del arrendamiento del vehículo Toyota Prado que el PPSO pretende que el TSE le reembolso con fondos de la deuda política. (Captura de pantalla/contrato/Captura de pantalla)

Reserva millonaria

Tras las comicios pasados y con base en el número de votos que obtuvo en las urnas, Pueblo Soberano puede acceder a ¢20.138 millones de la contribución estatal.

De ese monto, la agrupación podía usar en gastos electorales el 60%, pues guardó un 30% para gastos de organización y actividades permanentes; y el otro 10% para capacitación y formación política permanente, según sus estatutos partidarios.

La reserva de operación y capacitación equivale a ¢8.055 millones y es de ese monto de donde el PPSO pretende obtener el reembolso de lo pagado por ese contrato de arrendamiento.

El partido de gobierno, tras arrasar en los comicios pasados, se quedó con la mayor parte del pastel de la deuda política, el 51,2% de los ¢39.292 millones disponibles.