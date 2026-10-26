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Política

Pueblo Soberano le carga a las finanzas públicas el alquiler de un BMW 2026 para uso discrecional de la diputada Mayuli Ortega

Tesorero suplente del PPSO también utiliza un carro de lujo que el partido le está cargando al Estado

Mayuli y BMW
A la izquierda, la presidenta y diputada del PPSO, Mayuli Ortega. A la derecha, el BMW cuyo arrendamiento fue cobrado al TSE para que se costee con fondos públicos. Archivo/La Nación
Natasha Cambronero

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) le está cobrando al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ¢1,2 millones mensuales por el alquiler del vehículo de lujo que utiliza la diputada y presidenta de la agrupación, Mayuli Ortega Guzmán.

Desde marzo pasado, el partido de gobierno le envía al TSE una factura mensual por ese monto, o el equivalente a $2.645, con la pretensión de que el Estado se la reembolse con fondos públicos. El PPSO pide que se le reintegre el dinero con su deuda política, a la cual tuvo derecho por la cantidad de votos que obtuvo en las elecciones de febrero del 2026.

El vehículo que utiliza Ortega es un BMW, modelo X1, color negro, del 2026. Así consta en el contrato de arrendamiento de 48 meses que el PPSO firmó con una proveedora de autos. El alquiler se extiende desde el 6 de marzo del 2026 hasta el 6 de marzo del 2030.