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Política

Frente Amplio denuncia ante el TSE alquiler de BMW de lujo asignado a Mayuli Ortega para uso discrecional

La agrupación cuestiona si el gasto es realmente justificable

Mayuli y BMW
La diputada Mayuli Ortega, presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), utiliza un BMW X1 cuyo alquiler mensual de ¢1,2 millones pretende cubrir la agrupación con fondos de la deuda política. Archivo/La Nación
Silvia Ureña Corrales

El Frente Amplio (FA) presentó el jueves 29 de octubre una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el alquiler de un vehículo de lujo asignado a la diputada Mayuli Ortega Guzmán, presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La agrupación opositora solicitó investigar si el PPSO puede cobrar ¢1,2 millones mensuales por el alquiler de un BMW X1, modelo 2026, asignado a Ortega para uso discrecional. El partido pretende que ese gasto sea reembolsado con recursos de la deuda política.

La denuncia fue presentada por Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio; Jonathan Acuña, secretario general, y Kattia González, tesorera. Los dirigentes cuestionan si el gasto corresponde a un uso estrictamente propio de la actividad partidaria.