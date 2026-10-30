Frente Amplio denuncia ante el TSE alquiler de BMW de lujo asignado a Mayuli Ortega para uso discrecional

El Frente Amplio (FA) presentó el jueves 29 de octubre una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el alquiler de un vehículo de lujo asignado a la diputada Mayuli Ortega Guzmán, presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La agrupación opositora solicitó investigar si el PPSO puede cobrar ¢1,2 millones mensuales por el alquiler de un BMW X1, modelo 2026, asignado a Ortega para uso discrecional. El partido pretende que ese gasto sea reembolsado con recursos de la deuda política.

La denuncia fue presentada por Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio; Jonathan Acuña, secretario general, y Kattia González, tesorera. Los dirigentes cuestionan si el gasto corresponde a un uso estrictamente propio de la actividad partidaria.

Según informó La Nación el 26 de octubre, Pueblo Soberano presenta desde marzo facturas mensuales por el alquiler del automóvil, equivalentes aproximadamente a $2.645.

El vehículo es un BMW X1 negro, modelo 2026, cuyo contrato de arrendamiento tiene una duración de 48 meses, desde el 6 de marzo del 2026 hasta el 6 de marzo del 2030.

El acuerdo fue firmado el 3 de marzo por la propia Ortega, como presidenta del PPSO, y Daniel Muñiz, apoderado generalísimo de Corporación Saver S. A., en las oficinas de Economy Rent a Car, en Alajuela.

Durante los cuatro años, el alquiler representaría un gasto que ascendería a $126.960, si se mantiene la mensualidad. Al finalizar el contrato, el partido deberá devolver el vehículo, pues no pasará a formar parte de sus activos.

Mayuli Ortega, diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano, defendió ante el plenario legislativo la asignación de un vehículo de uso discrecional para atender sus responsabilidades partidarias. (JOHN DURAN/John Durán)

Declaraciones de Mayuli Ortega motivaron cuestionamientos

El 26 de octubre, Ortega defendió ante el plenario legislativo el alquiler de dos vehículos para las actividades del PPSO.

También explicó que mantiene una extensa jornada de trabajo entre la sede del partido y la Asamblea Legislativa, que en ocasiones se prolonga hasta cerca de la medianoche.

La legisladora confirmó que el Comité Ejecutivo Superior del PPSO le asignó un vehículo de uso discrecional para atender sus responsabilidades.

“Para el Frente Amplio, esa declaración es clave. Ortega no dijo que el vehículo se alquile exclusivamente para giras o reuniones propias del partido. Dijo que es de uso discrecional , lo que sugiere que su uso no se limita a actividades partidarias”, señala los frenteamplistas.

Pueblo Soberano cobra al TSE alquileres de vehículos de lujo con deuda política

¿Qué solicita el Frente Amplio al TSE?

En su denuncia, el Frente Amplio pide al Tribunal revisar si el alquiler constituye un gasto justificable conforme al Código Electoral.

La agrupación cita los artículos 89, 91, 92 y 93 de esa legislación, relacionados con el destino de la contribución estatal y los gastos que pueden financiarse con esos recursos.

También solicita verificar si Pueblo Soberano demostró que el automóvil se utiliza para actividades propias del partido, conforme al artículo 42 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.

Además, pide investigar posibles anomalías en las liquidaciones del PPSO, tanto en este contrato como en otros alquileres de vehículos.

“Aún si resultara legal, usar recursos del pueblo para pagar un carro de lujo a una diputada y presidenta de partido para que lo use a discreción es inmoral y contrario a la austeridad republicana que defendemos. Pero más allá de nuestra posición, las propias declaraciones de la señora Ortega abren preguntas que el Tribunal Supremo de Elecciones debe responder”, señaló Jonathan Acuña Soto, Secretario General del Frente Amplio.

La denuncia también fue remitida a Eugenia María Zamora, presidenta del TSE, y a Héctor Fernández, director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos.

TSE recibió una denuncia del Frente Amplio para investigar si el alquiler del vehículo asignado a Mayuli Ortega puede financiarse con recursos de la deuda política. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En esta información colaboraron los periodistas Natasha Cambronero y Aarón Sequeira.