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Política

Pueblo Soberano defiende alquiler de vehículo de lujo para la diputada Mayuli Ortega: alega que la mensualidad de $2.200 está por debajo del precio de mercado

El partido asegura que negoció una tarifa inferior a la del mercado y cita un criterio del TSE de 2011 para justificar el alquiler de vehículos

Mayuli Ortega, Nogui Acosta, Stephan Brunner
El PPSO defendió el alquiler de vehículos para sus actividades partidarias, tras la denuncia presentada por el Frente Amplio ante el TSE por el BMW X1 asignado a la diputada Mayuli Ortega. En la imagen, la presidenta del PPSO está junto a Nogui Acosta y Stephan Brunner. Aarón Sequeira
Silvia Ureña Corrales

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) defendió el alquiler de un vehículo asignado a su presidenta, la diputada Mayuli Ortega, luego de que el Frente Amplio (FA) presentara una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para cuestionar el uso de recursos de la deuda política en ese contrato.

La agrupación oficialista aseguró, mediante un comunicado emitido el viernes 30 de octubre, que negoció una mensualidad de $2.200 por el arrendamiento de un automóvil. Según el partido, esa cifra es inferior a las tarifas corporativas del mercado para vehículos de características similares.

La respuesta surgió un día después de que el Frente Amplio solicitara al TSE investigar el alquiler de un BMW X1, modelo 2026, asignado a Ortega para uso discrecional.