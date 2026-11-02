Pueblo Soberano defiende alquiler de vehículo de lujo para la diputada Mayuli Ortega: alega que la mensualidad de $2.200 está por debajo del precio de mercado

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) defendió el alquiler de un vehículo asignado a su presidenta, la diputada Mayuli Ortega, luego de que el Frente Amplio (FA) presentara una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para cuestionar el uso de recursos de la deuda política en ese contrato.

La agrupación oficialista aseguró, mediante un comunicado emitido el viernes 30 de octubre, que negoció una mensualidad de $2.200 por el arrendamiento de un automóvil. Según el partido, esa cifra es inferior a las tarifas corporativas del mercado para vehículos de características similares.

La respuesta surgió un día después de que el Frente Amplio solicitara al TSE investigar el alquiler de un BMW X1, modelo 2026, asignado a Ortega para uso discrecional.

Según informó La Nación el 26 de octubre, el PPSO presenta desde marzo facturas mensuales por $2.645 por el arrendamiento del automóvil.

El contrato tiene una duración de 48 meses, desde el 6 de marzo del 2026 hasta el 6 de marzo del 2030. Durante ese periodo, el gasto alcanzaría $126.960, de mantenerse la mensualidad reportada. Al finalizar el acuerdo, el vehículo deberá devolverse a la empresa arrendadora.

Mayuli Ortega, diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano, aseguró que el alquiler de vehículos responde a las necesidades de transporte de la agrupación política. (Archivo/La Nación/Archivo/La Nación)

Pueblo Soberano compara alquiler con precios del mercado

En su comunicado, el PPSO argumentó que el alquiler de vehículos constituye un gasto ordinario de los partidos políticos y está contemplado en la normativa electoral.

La agrupación explicó que buscó opciones de transporte para atender sus actividades partidarias. Según su versión, la selección de los automóviles respondió a criterios de precio y calidad.

Como referencia, el partido indicó que el alquiler mensual de un vehículo tipo SUV Nissan X-Trail, o uno similar con transmisión automática, ronda los $3.300,80.

El PPSO también recurrió a un antecedente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de marzo del 2011 para respaldar su posición sobre los gastos de arrendamiento.

Según la agrupación, el órgano electoral consideró necesario revisar los parámetros utilizados para reconocer los gastos de alquiler de vehículos a los partidos políticos.

El criterio señalaba que los cálculos debían tomar en cuenta las necesidades particulares de las agrupaciones, así como sus estrategias políticas durante los periodos electorales y no electorales.

El PPSO destacó que, a partir de esas observaciones, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos estableció un parámetro basado en los precios promedio del mercado.

La agrupación también presentó una comparación con el tipo de cambio. Según sus cálculos, el monto de referencia de un vehículo 4x4 equivalía a unos $1.671,81 en marzo del 2011, con un dólar de ¢500.

Al aplicar un tipo de cambio de ¢446, el partido estimó que esa referencia representaría actualmente $1.874.

Frente Amplio cuestiona uso discrecional del BMW X1

El Frente Amplio presentó una denuncia el jueves 29 de octubre, firmada por su presidenta, Patricia Mora; su secretario general, Jonathan Acuña, y su tesorera, Kattia González.

La agrupación solicitó investigar si el alquiler del BMW X1 corresponde a un gasto estrictamente relacionado con actividades partidarias y si puede financiarse mediante recursos de la contribución estatal.

Uno de los puntos cuestionados surgió de las declaraciones de Mayuli Ortega ante el plenario legislativo el 26 de octubre.

En esa intervención, la diputada explicó que el Comité Ejecutivo Superior del PPSO le asignó un vehículo de uso discrecional para atender sus responsabilidades.

El Frente Amplio considera necesario determinar si ese uso incluye actividades ajenas al funcionamiento del partido. También pidió revisar posibles anomalías en las liquidaciones de gastos relacionadas con otros vehículos alquilados por la agrupación.

Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio, figura entre los dirigentes que solicitaron al TSE investigar el alquiler de un BMW X1 asignado a la diputada Mayuli Ortega, del Partido Pueblo Soberano. (Captura de página de YouTube/Frente Amplio/La Nación)

PPSO asegura que cumple requisitos para justificar los gastos

En su respuesta, Pueblo Soberano sostuvo que los arrendamientos cumplen con los requisitos formales establecidos por la normativa electoral, entre ellos la presentación de contratos, facturas y comprobantes de pago.

La agrupación afirmó que continuará con el uso eficiente de los recursos provenientes de la contribución estatal.

El comunicado fue firmado por Mayuli Ortega Guzmán, en su condición de presidenta fundadora e integrante del Comité Ejecutivo Superior de Pueblo Soberano.