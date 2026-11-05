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Política

TSE abre investigación por alquiler de BMW asignado a Mayuli Ortega con cargo a las finanzas públicas, tras publicación de ‘La Nación’

El órgano electoral confirmó que recibió dos denuncias ciudadanas y revisa documentación relacionada con los gastos reportados por la agrupación

Mayuli Ortega presenta proyecto de ley para castigar abandono de víctimas de accidentes de tránsito
Mayuli Ortega, diputada y presidenta de Pueblo Soberano. El TSE investiga los gastos por el alquiler de un BMW X1 asignado a la legisladora. Cortesía PPSO

Silvia Ureña Corrales y Sebastián Sánchez