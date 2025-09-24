Así luce la resignación de los turistas en salas de abordaje del Juan Santamaría

El cierre temporal del espacio aéreo en Costa Rica, provocado por una falla eléctrica en los sistemas de radar del Aeropuerto Juan Santamaría, tiene a cientos de pasajeros varados en la terminal, con las salas de abordaje llenas de visitantes extranjeros y viajeros locales resignados a su suerte.

La situación, que arrancó desde las 6:19 a.m. y está prevista para concluir al mediodía, afectó a los pasajeros que esperaban sus vuelos de salida.

Según confirmó La Nación, las salas de abordaje del Aeropuerto Juan Santamaría estaban llenas, y los viajeros, muchos de ellos extranjeros, lucían resignados a esperar durante horas sentados en las butacas de esos espacios o en el suelo.

LEA MÁS: Al menos 48 vuelos desviados, cancelados o demorados por suspensión de tráfico aéreo en Costa Rica

Fotos y videos obtenidos por este medio evidencian la magnitud de la espera, con pasajeros sentados en cada sitio disponible, mientras Aeris, el gestor de la terminal, emitía ocasionalmente avisos a través de los altavoces.

En estos comunicados, se informa en la terminal que las autoridades de la Dirección General de Aviación Civil estaban trabajando para resolver el problema que afectaba tanto al radar como a los sistemas de comunicación con las aeronaves.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) confirmó en un comunicado oficial que la falla se presentó en los sistemas de radar del aeropuerto en la madrugada de este día y que la suspensión de operaciones era una medida necesaria para garantizar la seguridad operacional, la cual es la máxima prioridad de la institución.